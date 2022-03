Polska zagra ze Szwecją. Włosi przegrali z Macedonią Północną!

W czwartkowy wieczór nasza uwaga była skierowana przede wszystkim na Glasgow. Trzeba jednak pamiętać, że w barażach rywalizowały już reprezentacje, które uczestniczą w półfinałach. “Biało-Czerwoni” poznali rywala o awans do mistrzostw świata. Polska zagra ze Szwecją. Największą uwagę skupia jednak mecz Włochów z Macedonią Północną. Mistrzowie Europy po raz drugi z rzędu nie wezmą udziału w mundialu.

Narzekaliśmy na poziom rywalizacji Szkocji z Polską, a tymczasem w starciu Szwecji z Czechami również nie było wielkich emocji. Wystarczy powiedzieć, że w pierwszej połowie tego meczu zobaczyliśmy zaledwie jeden celny strzał na bramkę. Co ciekawe, Czesi trafili do siatki w 12. minucie, ale gol Jana Kuchty nie został uznany w wyniku przewinienia.

W drugiej połowie tego meczu również nie było zbyt wielu okazji z obu stron. Zaledwie jeden celny strzał wykonali Szwedzi. Tym samym byliśmy świadkami dogrywki. Decydujący gol padł w 110. minucie. Szwedzi wykonali świetną akcję, a do siatki trafił Quaison, który pograł na jeden kontakt z Isakiem.

Jak się okazało, była to decydująca sytuacja tego spotkania. Tym samym reprezentacja Polski zagra w Chorzowie ze Szwecją.

Największą sensacją czwartkowego wieczoru jest porażka Włochów. Mistrzowie Europy oczywiście dominowali w rywalizacji z Macedonią Północną, stwarzając sobie aż 32 sytuacje bramkowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że podopieczni Manciniego wykonali raptem 5 celnych strzałów. Zdecydowanie więcej było niecelnych oraz zablokowanych prób.

Macedonia Północna bardzo rzadko atakowała. Decydujący cios ze strony underdoga padł w 92. minucie rywalizacji. Aleksandar Trajkovski wykonał bardzo precyzyjny strzał zza pola karnego i pokonał Donnarummę. Włosi nie zdołali już odpowiedzieć. Tym samym mistrz Europy po raz drugi z rzędu nie weźmie udziału w mundialu.

Ciekawie zapowiadało się starcie Portugalii z Turcją. Już w 15. minucie podopieczni Fernando Santosa wyszli na prowadzenie. Gola strzelił Otavio. Jeszcze przed przerwą Portugalczycy zdołali zdobyć drugą bramkę. Tym razem Otavio zanotował asystę, a do siatki trafił Diogo Jota. Wydawało się, że Portugalczykom nic w tym meczu nie grozi.

Turcja strzeliła kontaktowego gola w 65. minucie. Burak Yilmaz zdobył bramkę po asyście Undera. Na siedem minut przed końcem regulaminowego czasu gry zrobiło się bardzo ciekawie. Turcja otrzymała rzut karny, a do piłki podszedł Yilmaz. Napastnik Lille wykonał fatalny strzał, nie trafiając nawet w bramkę.

Tuż przed końcem spotkania Portugalia strzeliła gola na 3:1, a bramkę zdobył Matheus Nunes.

Zaledwie pięć spotkań podczas tego sezonu rozegrał dla Realu Madryt Gareth Bale. Walijczyk potrafi jednak zmotywować się na mecz reprezentacji. 32-latek wykonał fenomenalne uderzenie, pokonując golkipera rywali po bezpośrednim rzucie wolnym.

