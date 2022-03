Michniewicz: “W drugiej połowie zabrakło nam spokoju”

W czwartkowy wieczór w roli selekcjonera pierwszej reprezentacji Polski zadebiutował Czesław Michniewicz. Po spotkaniu ze Szkocją szkoleniowiec stanął przed kamery Polsatu Sport i skomentował remis 1:1.

O zawodnikach kontuzjowanych:

– Jeżeli chodzi o Bartka Salamona, to jego występ we wtorek nie wchodzi w grę. Wstępna diagnoza to naderwanie przywodziciela, a więc oznacza to około czterech tygodni przerwy. Będzie musiał wrócić do klubu i poddać się leczeniu. Natomiast Arek Milik miał kłopoty z mięśniem dwugłowym i w pewnym momencie meczu poczuł dyskomfort, więc szybko zareagowaliśmy i uraz nie został pogłębiony. Jest szansa, że nasi fizjoterapeuci powalczą i przygotują go do wtorkowego meczu

O przebiegu meczu:

– To był twardy, bardzo dynamiczny mecz, w którym piłka szybko zmieniała położenie. Prostymi środkami pod bramki przemieszczaliśmy się i my, i oni. Trzeba przyznać, że Szkoci robili to częściej i z większą łatwością operowali futbolówką. Nam brakowało trochę wymiany podań między pomocnikami i przez jakiś czas akcje nie do końca się kleiły. Zaczęliśmy wprowadzać korekty i myślę, że w momencie, gdy spotkanie całkowicie się otworzyło kwestia gry w środku pola nieco się poprawiła

O reakcji w drugiej połowie:

– W drugiej części meczu zabrakło nam troszkę spokoju. Pojawiło się kilka takich momentów, że można było wyprowadzić dobrą kontrę. Jedna taka nam się udała, kiedy Krzysztof Piątek miał swoją okazję i piłka została wybita z linii bramkowej. Ale były też momenty, gdzie reagowaliśmy zbyt nerwowo. Na przykład, gdy Adam Buksa odebrał piłkę i zagrał zbyt szybko. To wszystko wiąże z decyzyjnością na boisku

O ocenach dla zawodników:

– Nie chciałbym oceniać przed kamerami osobno każdego z zawodników. Obejrzymy w nocy mecz jeszcze raz, przygotujemy fragmenty ze spotkania i porozmawiamy z piłkarzami. Czasami stojąc z boku nie wszystko widać, będziemy analizować z czego wynikały niektóre błędy