Luka Gagnidze piłkarzem Rakowa Częstochowa

Walka o mistrzostwo Polski w ostatnich ośmiu kolejkach zapowiada się pasjonująco. Przed decydującą fazą sezonu wzmocnił się wicelider Ekstraklasy, Raków Częstochowa, do którego dołączył Luka Gagnidze.

Luka Gagnidze to 19-letni pomocnik z Gruzji, który ostatnio występował w Dynamie Moskwa. Swoją karierę rozpoczynał w Akademii Dinamo Tibilisi, a następnie w barwach tego klubu zadebiutował w rodzimej lidze. W 2021 roku trafił do ligi rosyjskiej, gdzie przez pół roku był wypożyczony do Uralu Jekaterynburg. Teraz piłkarz skorzystał z możliwości zawieszenia swojej umowy z Dynamem i co najmniej do końca sezonu trafił do drużyny Marka Papszuna.

– Czuje się bardzo dobrze. Chcę dobrze grać i pomóc drużynie, żeby osiągnęła jeszcze wyższy poziom – powiedział Gruzin w wypowiedzi dla oficjalnej strony Rakowa.

Przypomnijmy, że Raków zajmuje w tabeli Ekstraklasy 2. miejsce i traci do Pogoni Szczecin jeden punkt. W najbliższej kolejce wicemistrzowie Polski zagrają z Wartą Poznań.