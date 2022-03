Dwa dni do meczu finału baraży. “Szwecja najlepiej czuje się w kontrataku”

Wielkimi krokami zbliża się finałowy mecz barażu o awans na Mundial w Katarze. Reprezentacja Polski zagra we wtorek na Stadionie Śląskim ze Szwedami. Przed tym meczem o zespół ze Skandynawii zapytaliśmy Marka Wadasa, zajmującego się stroną “Szwedzka Piłka”. Zapraszamy!

Bartłomiej Płonka, Futbol News: Jak ocenić grę Szwedów w spotkaniu z Czechami? Biorąc pod uwagę sporo osłabień w zespole gości, niektórych zdziwiło to, że do rozstrzygnięcia awansu potrzebna była dogrywka

Marek Wadas, “Szwedzka Piłka”: Szwecja zagrała dokładnie tak, jak wszyscy się spodziewali. Selekcjoner Janne Andersson nie zwykł mieszać w taktyce i tak było też tym razem. Zawodnicy trzymali się twardo jego założeń praktycznie przez całe 120 minut. Czesi postawili trudne warunki Szwedom, gdyż grali bardzo odpowiedzialnie w defensywie i kto wie, być może z Patrikiem Schickiem przechyliliby szalę zwycięstwa na swoją stronę. Należy jednak pamiętać, że Skandynawowie również byli osłabieni. Już dawno było wiadomo, że na prawej obronie nie zagra Emil Kraft, który wypadł za kartki, ale przez problemy zdrowotne nie mógł wystąpić również lewy stoper – Ludwig Augustinsson. Obie strefy w fazie ataku są bardzo ważne w taktyce Anderssona i widać było, że zmiennicy po prostu nie byli w stanie dać tyle, co podstawowi gracze. W obronie jeszcze jakoś to wyglądało, ale gdy przychodziło do zagrania długiej piłki, bądź gry kombinacyjnej, to często kończyło się to niedokładnością i stratą.



Na jakich piłkarzy i jakie elementy taktyczne w grze reprezentacji Szwecji uwagę powinni zwrócić Polacy?

Kluczem do zwycięstwa mogą okazać się Emil Forsberg oraz Dejan Kulusevski. Ten pierwszy od jakiegoś czasu jest najważniejszą postacią w ofensywnych fazach gry Szwedów, a drugi jest ostatnio w bardzo dobrej formie i udowodnił to w starciu z Czechami. Prawdopodobnie obaj panowie zagrają na bokach pomocy. Rolą Forsberga będzie schodzenie do środka pola, by otworzyć przestrzeń bocznemu obrońcy, którzy często podłącza się do akcji w celu dośrodkowania, lub rozegrania piłki przez skrzydła. Świetnie układała się współpraca Augustinssona z Emilem na lewej stronie, jednakże tego pierwszego najpewniej nie zobaczymy w Chorzowie. Dużą wartością dodatnią z Czechami był też Kristoffer Olsson. Jego forma w klubie pozostawia wiele do życzenia, ale w kadrze stanął na wysokości zadania. Był prawdziwym generałem drugiej linii, który z piłką przy nodze zachowywał spokój i bardzo dobrze podawał do lepiej ustawionych kolegów. Ci trzej zawodnicy mogą sporo namieszać, o ile będą mieli na to miejsce.

Jaką rolę w reprezentacji Szwecji odgrywa teraz Zlatan Ibrahimović?

Zlatan nie zagra pełnych 90 minut. Zdrowotnie nie jest na to gotowy. Na zgrupowanie przyjechał raczej w roli mentora i człowieka, który swoim doświadczeniem ma pomóc na wielu płaszczyznach, ale niekoniecznie na placu gry.

Jak w Szwecji odbierany jest Jesper Karlstrom, który gra w Lechu Poznań?

To cichy bohater meczu z Czechami. Wszedł w trudnym momencie, zaliczył asystę drugiego stopnia i znacznie przyczynił się do zwycięstwa. Bardzo mądre faule, świetne ustawianie się i duży spokój. Dał świetną zmianę i niektórzy porównują go nawet do Johanssona, który w barażach cztery lata temu strzelił decydującą bramkę z Włochami. Trochę to na wyrost, lecz Jesper świetnie się zaprezentował i należą mu się wielkie brawa.

Na jakich pozycjach reprezentacja Szwecji ma przewagę nad Polakami?

Myślę, że przede wszystkim na skrzydłach. Polska nie ma takiej jakości w bocznych strefach, jednak tak poza tym (nie licząc Lewandowskiego i bramki) są to zespoły na podobnym poziomie.

Jakiego obrazu spotkania spodziewasz się we wtorek?

Szwecja nie będzie chciała grać piłką, gdyż najlepiej czuje się w fazie kontrataku i to zresztą pokazała w ostatnich latach. Polska chyba podobnie nie będzie chciała przejąć inicjatywy, więc może być to bardzo trudny mecz do oglądania. Zadecyduje tu umiejętność dochodzenia do dogodnych sytuacji, których może być naprawdę mało.