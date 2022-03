Polska – Szwecja. Kurs 50 na gola Lewandowskiego. Specjalna promocja bukmachera

Przed nami najprawdopodobniej najważniejszy mecz reprezentacji Polski w 2022 roku. W trakcie ostatnich lat przyzwyczailiśmy się, że nasza kadra regularnie bierze udział w wielkich turniejach. Czy podobnie będzie i tym razem?

Nie da się ukryć, że wiele tutaj zależy od Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie zagrał ze Szkocją i odpoczywał przed potyczką ze Szwedami. Podczas ostatniego meczu z reprezentacją Trzech Koron, 33-latek zanotował dwa gole. Czy na powtórkę możemy liczyć także we wtorek?

Miejmy taką nadzieję. Z okazji tego spotkania BETFAN przygotował promocję, w której za postawione 5 zł do wygrania jest 220 zł za co najmniej jednego gola Lewandowskiego w tym meczu. Co należy zrobić, aby wziąć udział w tej akcji?

Założyć konto z kodem GRAMGRUBO w BETFAN lub za pomocą TEGO linka. Dokonać depozytu min. 55 zł na konto główne. Zagrać za 50 zł zakład z oferty BETFAN. Jeśli zakład ci nie wejdzie, to otrzymasz zwrot postawionej stawki. Następnie za 5 zł postawić na bramkę Lewandowskiego ze specjalnej zakładki (pamiętajcie o tym – to bardzo ważne) dostępnej TUTAJ. Kupon z jednym zdarzeniem za 5 zł. Jeśli twój typ okaże się prawidłowy, zgarniesz 220 zł na KONTO GŁÓWNE. Pieniądze są zatem gotowe do wypłaty. Dodatkowo dostajesz 60 zł freebetu na grę. Łącznie zatem masz 330 zł na dobry początek.

Warunki promocji są opisane TUTAJ.