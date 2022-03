Marcin Bułka odejdzie z PSG? Obecny klub zdecydowany na wykup Polaka

Była Cartagena, było Chateroux, a teraz Nicea. Tak wyglądają wypożyczenia polskiego golkipera z PSG. Wiele wskazuje na to, że Marcin Bułka latem trafi na Lazurowe Wybrzeże już na stałe. Finalista Pucharu Francji jest zdecydowany na wykup bramkarza z Paryża.

Jak podał Vincent Mechini, dziennikarz Nice-Matin, Marcin Bułka zostanie wykupiony przez Niceę. Klub z południa podjął już decyzje i latem pozyska polskiego golkipera na zasadzie transferu definitywnego. Mówi się, że cała transakcja zamknie się w kwocie pomiędzy 1,5 a 2 miliony euro. To wydaje się być promocyjna cena, jak za solidnego rezerwowego bramkarza. Za takowego uchodzi Polak, który jest drugim wyborem dla trenera Christophe’a Galtiera.

Przypomnijmy, że pierwszym jest Argentyńczyk Walter Benitez. 29-latek ma niepodważalne miejsce w składzie już piąty sezon z rzędu. Wydaje się, że wygranie rywalizacji z nim będzie – póki co – niemożliwe. Niemniej pojawiają się pojedyncze plotki o możliwym odejściu Beniteza z klubu. To mogłoby otworzyć furtkę Polakowi do składu.

Warto dodać, że Marcin Bułka w tym sezonie rozegrał pięć meczów. Jeden ligowy oraz cztery pucharowe. To właśnie rozgrywki Pucharu Francji stały się okazja na pokazanie się dla polskiego zawodnika. Nicea awansowała w nich do finału, w którym zmierzy się z Nantes i ma duże szansę na trofeum. Po drodze pokonała m.in. PSG czy Marsylię. Przeciwko swojemu macierzystemu klubowi Bułka wybronił dwa rzuty karne, które dały wtedy przepustkę do 1/4 finału.