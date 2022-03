Stomil Olsztyn ma nowego trenera

Nieudany początek rundy wiosennej i szybka zmiana. Stomil Olsztyn przed chwilą prowadził Adrian Stawski. Teraz jego następcą został Piotr Jacek. Cel jest jasny – utrzymać zespół w I lidze.

Pięć meczów i cztery punkty to dorobek klubu z Warmii w 2022 roku. Co ciekawe wszystkie punkty ekipa Stawskiego zgarnęła na wyjazdach – remis w Kielcach i wygrana z ŁKS-em. Poza tym domowe porażki z Widzewem(0:2), Jastrzębiem(0:3) i Górnikiem Polkowice(0:4). Ta ostatnia przelała czarę goryczy. Były szkoleniowiec Bytovii stracił po niej pracę.

Po kilkudniowych poszukiwaniach posadę dostał Piotr Jacek. 45-latek pracował wcześniej w rezerwach Zagłębia Lubin, Miedzi Legnica, a także pierwszych ekipach Stali Brzeg czy Sokoła Ostróda. Ostatnio prowadził trzecioligowy MKS Kluczbork. W trzeciej grupie trzecioligowych rozgrywek znalazł się w październiku ubiegłego roku. Nie było to pasmo sukcesów, skoro dzisiaj ekipa z woj. opolskiego zajmuje 15. miejsce w swojej grupie i jest tuż nad strefą spadkową.

Stomil Olsztyn zatem zatrudnia trenera, który był w podobnym położeniu i będzie znał temat pod tytułem: obrona przed spadkiem. Dla olsztyńskiego klubu to spore ryzyko. Piotr Jacek może w takiej sytuacji tylko zyskać. Lada moment mógł spaść do IV ligi, tymczasem dostaje szansę na pozostanie w I lidze i poprawy swojego CV. Pierwszy test już w najbliższy weekend. 2 kwietnia do Olsztyna przyjeżdża Odra Opole.