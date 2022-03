Idą zmiany w Lidze Mistrzów. UEFA rozważa wprowadzenie dzikiej karty

UEFA przymierza się do przeprowadzenia sporej reformy rozgrywek Ligi Mistrzów. Dodatkową zmianę w formacie proponuje Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA), które jest zdania, że UEFA powinna zdecydować się na wprowadzenie dzikiej karty. Miałoby umożliwić to występ w rozgrywkach klubom, które w bieżącym sezonie nie uzyskały kwalifikacji do Champions League.

Szykują nam się spore zmiany w formacie Ligi Mistrzów. Póki co ostateczny kształt reform nie został jeszcze zatwierdzony, a do ostatnich chwil toczą się żywe dyskusje na temat tego jak od sezonu 2024/25 powinna wyglądać Champions League. ECA zaproponowała, by UEFA rozważyła wprowadzenie do zasad rozgrywek dwóch dzikich kart.

Komu dzika karta?

Dzikie karty miałyby powędrować w ręce dwóch drużyn, które legitymują się najlepszym współczynnikiem UEFA, a które w zakończonym sezonie nie zdołały zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że współczynnik UEFA obliczany jest na podstawie występów klubów na przestrzeni pięciu ostatnich sezonów.

Propozycje mają zostać oficjalnie przedstawione podczas walnego zgromadzenia we Wiedniu, na którym zapaść mają decyzje dotyczące przyszłego kształtu rozgrywek. Propozycja ECA bardzo szybko spotkała się ze zdecydowanym protestem środowisk kibicowskich. Organizacja Football Supporters Europe wystartowała już z inicjatywą “Wygrywaj na boisku”.