Kolejny transfer Rakowa! Vladyslav Kochergin dołączył do zespołu Marka Papszuna

Kilka dni temu Raków Częstochowa poinformował o tym, że zespół zasilił Gruzin, Luka Gagnidze. Jak się okazuje, to nie było to ostatnie wzmocnienie zespołu spod Jasnej Góry przed decydującą fazą sezonu.

W weekend do drużyny Marka Papszuna dołączył kolejny zawodnik, Vladyslav Kochergin. 25-letni Ukrainiec podpisał umowę do końca sezonu 2024/25 z możliwością jej przedłużenia.

– Byliśmy dogadani z Kocherginem już wcześniej, ale miał kontrakt ze swoim klubem, który kończył się w czerwcu. Teraz pojawiła się szansa, by go sprowadzić wcześniej i od razu podpisaliśmy dłuższą umowę – przyznał w programie “Pogadajmy o piłce” na kanale Meczyki.pl Marek Papszun, trener wicemistrzów Polski.

Kochergin to to wychowanek Dnipro, w którym debiutował w lidze ukraińskiej. W 2017 roku pomocnik przeniósł się do Zorii Ługańsk, w której występował do tej pory. Podczas obecnego sezonu rozegrał 10 meczów, w których strzelił 5 goli i zanotował 3 asysty.