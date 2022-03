🇵🇱 Polska – Szwecja 🇸🇪 Typy, kursy (29.03.2022)

Przed nami starcie, na kt贸re czeka ca艂y kraj. W finale bara偶y o Mundial reprezentacja Polski podejmie na Stadionie 艢l膮skim Szwed贸w. Czy Bia艂oczerwoni b臋d膮 po ko艅cowym gwizdku 艣wi臋towa膰 awans?

Polska 鈥 Szwecja zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Dzi臋ki wykluczeni Rosji z bara偶y nasza kadra unikn臋艂a grania dodatkowego spotkania. Polacy zamiast z Rosjanami zagrali natomiast towarzysko ze Szkocj膮. Wynik 1:1 nie do ko艅ca odzwierciedla jednak mierny styl gry jaki zaprezentowali nasi kadrowicze. W kontek艣cie meczu ze Szwedami warto przypomnie膰 sobie ostatnie starcie mi臋dzy tymi zespo艂ami, kt贸re mia艂o miejsce podczas ostatniego EURO. Po emocjonuj膮cym i dosy膰 otwartym boju g贸r膮 okazali si臋 by膰 wtedy Szwedzi (2:3).

Szwecja w pierwszej rundzie bara偶y gra艂a z Czechami. Mecz tych dru偶yn by艂 naprawd臋 wyr贸wnany, o czym 艣wiadczy przede wszystkim konieczno艣膰 rozegranie w nim dogrywki. W dodatkowym czasie gry to w艂a艣nie Szwedzi i to w艂a艣nie oni dzi臋ki bramce Quiasona w 101 minucie awansowali do fina艂u. Z punktu widzenia dzisiejszej rywalizacji warto zaznaczy膰, 偶e w czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w tej dru偶yny pada艂y maksymalnie dwa gole.

Polska 鈥 Szwecja nasze typy

Ci臋偶ko w tym spotkaniu typowa膰 przeciwko 鈥濶aszym鈥, dlatego te偶 postawimy dzisiaj na awans Polak贸w. Ponadto typujemy, 偶e w ca艂ym meczu b臋dziemy 艣wiadkami maksymalnie dw贸ch goli.聽

Nasze typy Awans Polski 1.86

under 2.5 gole 1.51

Polska 鈥 Szwecja kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Polski: 2.70

remis: 3.10

zwyci臋stwo Szwed贸w: 2.88

Polska 鈥 Szwecja fakty meczowe

Polska w swoim ostatnim meczu zremisowa艂a ze Szkocj膮 wynikiem 1:1.

Szwecja w finale bara偶y znalaz艂a si臋 dzi臋ki wygranej w dogrywce nad Czechami.

Ostatnie starcie mi臋dzy tymi zespo艂ami zako艅czy艂o si臋 wygran膮 Szwed贸w wynikiem 3:1.

Polska pi臋膰 ostatnich spotka艅

Polska 鈥 Szkocja 1:1

Polska 鈥 W臋gry 1:2

Andora 鈥 Polska 1:4

Albania 鈥 Polska 0:1

Polska 鈥 San Marino 5:0

Szwecja pi臋膰 ostatnich spotka艅

Szwecja 鈥 Czechy 1:0 (wygrana po dogrywce)

Hiszpania 鈥 Szwecja 1:0

Gruzja 鈥 Szwecja 2:0

Szwecja 鈥 Grecja 2:0

Szwecja 鈥 Kosowo 3:0

