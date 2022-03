Puchar Polski ponownie na Narodowym!

Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tej decyzji. Jak podaje portal Weszło, 2 maja ponownie Puchar Polski, a konkretnie jego finał, odbędzie się na Stadionie Narodowym! To powrót po dwóch latach “wygnania” rozgrywek do Lublina.

Po raz ostatni decydujący mecz o trofeum odbył się na tym obiekcie w 2019 roku. Wówczas Lechia Gdańsk pokonała Jagiellonie 1:0. Dwa kolejne finały odbyły się na Arenie Lublin. Wszystko spowodowane było pandemią i obostrzeniami związanymi z koronawirusem. Przy okazji Stadion Narodowy pełnił rolę szpitala tymczasowego z dodatkowymi łóżkami dla pacjentów najciężej przechodzących covid. Od 1 kwietnia jednak kończy swoją działalność i stadion będzie mógł z powrotem pełnić swoją pierwotną funkcję.

To oznacza, że już niedługo zobaczymy tam kilka ważnych imprez. Maj to przede wszystkim Puchar Polski, a także żużlowe Grand Prix. Pierwsza impreza odbędzie się tradycyjnie 2 maja. Już w przyszłym tygodniu poznamy finalistów. We wtorek trzecioligowa Olimpia Grudziądz zagra z Lechem Poznań, a dzień później Raków Częstochowa podejmie Legię Warszawa. Zwycięzcy przyjadą do Warszawy, zagrać o trofeum. Być może szansę na jego obronę będzie mieć Raków.