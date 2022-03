🇲🇽 Meksyk – Salvador 🇸🇻 Typy, kursy (31.03.2022)

Gospodarze musz膮 postawi膰 piecz膮tk臋 na kwestii awansu na mundial. Brakuje punktu, by by膰 pewnym przepustki do Kataru. Rywalem s艂aby Salvador, wi臋c raczej mo偶na oczekiwa膰 wielkiego 艣wi臋ta na Estadio Azteca w Mexico City.

Meksyk – Salvador zapowied藕 (czwartek, 03:05)

Kanada jako pierwsza ze strefy CONCACAF zapewni艂a sobie awans na mundial. Jutrzejszej nocy to samo powinny uczyni膰 dwie najlepsze w ostatnich latach ekipy z Ameryki P贸艂nocnej i 艢rodkowej. USA oraz Meksyk. Pierwsi maj膮 bezpo艣redni mecz z Kostaryk膮. R贸偶nica trzech punkt贸w to jedno, ale Amerykanie maj膮 ogromn膮 przewag臋 w bramkach i dlatego s膮 bezpieczni. Meksyk ma 艂atwego rywala w domu, a dodatkowo jeszcze trzy punkty i cztery gole zapasu. Tego kadra El Tri nie mo偶e zepsu膰. Zw艂aszcza, 偶e ju偶 raz w tych eliminacjach ogra艂a Salvador i to na wyje藕dzie.

Salvador na sz贸stym miejscu i zapewne tam chcieliby sko艅czy膰. Jednak jest spora szansa, 偶e spadn膮 o jedn膮 lokat臋. Mowa o meczu Jamajka-Honduras. Je艣li Michail Antonio i sp贸艂ka wygraj膮, wtedy Salvador prawdopodobnie b臋dzie przedostatni. Trudno bowiem sobie wyobrazi膰, by ta kadra mia艂a zagrozi膰 rywalowi na Estadio Azteca.

Meksyk – Salvador kursy bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Meksyk wygra, kurs: 1,12

Salvador wygra, kurs: 19

Remis, kurs: 7,20

Meksyk – Salvador nasze typy

Gospodarzom wystarczy remis, by by膰 pewnym wyjazdu na mundial. Raczej jednak nie b臋d膮 bawi膰 si臋 w p贸艂艣rodki i po prostu b臋d膮 chcieli zdecydowanie zapewni膰 sobie awans.

Meksyk – Salvador fakty meczowe

Mecz trzeciej z sz贸st膮 dru偶yn膮 eliminacji strefy CONCACAF. Obie ekipy dzieli 15pkt: 25 do 10 na korzy艣膰 Meksyku

Gospodarzom wystarcza do awansu remis. Pora偶ka tak偶e da艂aby awans, je艣li Kostaryka nie odrobi艂aby czterech bramek straty

Salvador w tych eliminacjach wygra艂 tylko raz na wyje藕dzie – w styczniu z Hondurasem

W pierwszym meczu pomi臋dzy tymi ekipami by艂o 2:0 dla Meksyku

