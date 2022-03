Baraże do MŚ: Polska i Portugalia z awansem

We wtorkowy wieczór rozstrzygały się losy awansu na Mundial w strefie europejskiej. Przepustkę na Mistrzostwa Świata wywalczyły reprezentacje Polski oraz Portugalii. Na swojego rywala w finale czekają także Walijczycy.



Polska pokonuje Szwecję

Jak doskonale wiemy, reprezentacja Polski znalazła się w finale baraży bez rozegrania meczu przeciwko Rosji, która została wykluczona ze wszystkich rozgrywek w związku z wojną toczoną w Ukrainie. Przeciwnikiem biało-czerwonych w bezpośrednim spotkaniu o awans okazała się Szwecja. Reprezentacja Janne Andersona zwyciężyła Czechów 1:0, a jednego gola w dogrywce zagwarantował Robin Quaison.



Wtorkowa konfrontacja na Stadionie Śląskim była najważniejszym wydarzeniem dla polskiego futbolu w tym roku. Polacy, chociaż nie bez problemów, pokonali Szwecję 2:0. Obie bramki padły po zmianie stron. Najpierw rzut karny po faulu na Grzegorzu Krychowiaku wykorzystał Robert Lewandowski. W końcowych fragmentach meczu błąd Danielssona wykorzystał Piotr Zieliński i ustalił końcowy rezultat. Więcej o meczach reprezentacji Polski możecie przeczytać tutaj.

Portugalia z biletem do Kataru

Po wylosowaniu drabinki barażowej niemal wszyscy byli przekonani, że w jednym z trzech finałów dojdzie do starcia Portugalii z Włochami. W Palermo wydarzyła się jednak wielka sensacja, gdzie Italia przegrała 0:1 w ostatnich minutach meczu półfinałowego z Macedonią Północną. Zwycięstwo, chociaż po mękach, wywalczyli za to Portugalczycy. Podopieczni trenera Santosa prowadzili z Turcją 2:0, ale goście zdobyli bramkę kontaktową, a następnie Burak Yilmaz zmarnował rzut karny. Ostatecznie gospodarze zadali decydujący cios i zwyciężyli 3:1.



Reprezentację Macedonii Północnej nie było już stać na sprawienie drugiej niespodzianki. Ich wtorkowa wizyta w Lizbonie okazała się zupełnie nieudana, bowiem Portugalczycy nie pozwolili im na oddanie nawet celnego strzału. Gospodarze kontrolowali boiskowe wydarzenia i koniec końców awans na Mundial dał im triumf 2:0, a dublet zanotował Bruno Fernandes.

Walia czeka na przeciwnika

Mecz od awansu do Kataru jest reprezentacja Walii, która pokonała 2:1 Austrię na własnym boisku. Dwukrotnie do siatki trafił Gareth Bale, a przyjezdni odpowiedzieli golem Marcela Sabitzera. Tym samym Walijczycy mają olbrzymie szanse, by po wielu latach powrócić na Mistrzostwa Świata.

Losy ostatecznego awansu rozstrzygać będą się najprawdopodobniej w lecie. To właśnie na czerwiec przełożone zostało drugie spotkanie półfinałowe w tej drabince pomiędzy Szkocją a Ukrainą. Po jego rozegraniu, odbyć ma się także finałowe starcie w Cardiff.

Coraz mniej niewiadomych

Patrząc szerzej, niż tylko na samą Europę, awans do Mundialu wywalczyło 27 reprezentacji. Niewiadomych pozostało zatem już tylko pięć.

Katar

Niemcy

Dania

Francja

Belgia

Chorwacja

Hiszpania

Anglia

Serbia

Szwajcaria

Holandia

Brazylia

Argentyna

Iran

Japonia



Korea Południowa

Arabia Saudyjska

Ekwador

Urugwaj

Kanada

Ghana

Senegal

Polska

Portugalia

Kamerun

Maroko

Tunezja

Losowanie grup Mistrzostw Świata w Katarze zaplanowano na najbliższy piątek.