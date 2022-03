Czesław Michniewicz w ostrych słowach o dziennikarzu TVP: “Co on pierd*li za głupoty?”

We wtorkowy wieczór sporo działo się na boisku stadionu w Chorzowie, gdzie reprezentacja Polska wywalczyła awans na mistrzostwa świata w Katarze, ale równie wiele emocji dostarczyły pomeczowe wypowiedzi Czesława Michniewicza. Selekcjoner polskiej kadry w ostrych słowach odniósł się do dziennikarzy, którzy sceptycznie odnosili się do wyboru Michniewicza na trenera reprezentacji.

Czesław Michniewicz przeżywał wczoraj swoje momenty chwały. Bezpośrednio po zakończeniu meczu ze Szwecją selekcjoner reprezentacji Polski nie krył łez wzruszenia. Na tym jednak nie koniec, bowiem już po opuszczenia murawy stadionu Michniewicz w ostrych słowach zwrócił się do dziennikarza TVP Jacka Kurowskiego.

– Pamiętam dokładnie pana pierwszą rozmowę ze mną. Mówiłem, że jestem optymistą, pan próbował wmówić mi i pytał, na jakiej podstawie tak myślę. Szukał pan różnych rzeczy, żeby ten optymizm zdjąć z mojej twarzy, a ja mam teraz wielką satysfakcję, że wbrew wielu ludziom, w tym panu i pana kolegom, udało się zbudować w tak krótkim czasie drużynę, która awansowała na mistrzostwa świata – stwierdził.

Michniewicz i Kurowski pic.twitter.com/DHWxly43Dd — Rozgłośnia Kret (@kretfm) March 29, 2022

Michniewicz w Kanale Sportowym

Czesław Michniewicz nie potrafił opanować emocji również w rozmowie z dziennikarzami Kanału Sportowego. W rozmowie telefonicznej selekcjoner również nie szczędził mocnych słów. – Ja rozumiem, że ktoś może być negatywnie nastawiony do mnie. Grupa tych zgredów, że tak powiem. Tuzimek, Kołodziejczyk, Kurowski… Oni mogą mnie oceniać, ale niech oceniają mnie sportowo, a nie jako człowieka. My wygrywamy bardzo trudny mecz, a on mi mówi, że zawodnicy nie wiedzieli, w jakim systemie zagramy. Co on pierd**li za głupoty? – skwitował.

Przypomnijmy, że po zatrudnieniu Czesława Michniewicza na stanowisko reprezentacji Polski wielu dziennikarzy wątpiło w słuszność tej decyzji. Przywoływano między innymi rzekome powiązania nowego szkoleniowca Polaków z mózgiem afery korupcyjnej – “Fryzjerem”.