Ruud van Nistelrooy poprowadzi PSV Eindhoven

Jedna z legend holenderskiej piłki, Ruud van Nistelrooy wraz z początkiem nowego sezonu otrzyma szansę samodzielnej pracy jako trener. 45-latek poprowadzi PSV Eindhoven, którego w przeszłości był piłkarzem.

W ostatnich tygodniach nie było jasne czy Roger Schmidt przedłuży swój kontrakt z PSV Eindohven. Ostatecznie, okazało się, że trener oraz klub nie doszły do porozumienia i niemiecki szkoleniowiec uznał, że po tej kampanii odejdzie z zespołu obecnego wicemistrza Holandii. 55-latek pracował na stadionie Philipsa od początku sezonu 2020/21. W obecnych rozgrywkach jego zespół ma wciąż szanse zarówno na mistrzostwo jak i puchar Holandii.

PSV już teraz postanowiło poinformować o tym, kto zostanie nowym szkoleniowcem drużyny. Będzie nim legenda holenderskiej piłki, Ruud van Nistelrooy, który podpisał umowę do czerwca 2025 roku.

𝚅𝚊𝚗 𝚃̷𝚑̷𝚎̷ 𝙾𝚞𝚛 𝙼𝚊𝚗.

𝐑𝐮𝐮𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐬𝐭𝐞𝐥𝐫𝐨𝐨𝐢𝐣 🔴⚪

Our new head coach,

starting next season. pic.twitter.com/cp80IbEtg7

— PSV (@PSV) March 30, 2022