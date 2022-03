Polska w trzecim koszyku przed jutrzejszym losowaniem

Co prawda trzech finalistów mundialu poznamy dopiero w czerwcu, ale znamy podział na koszyki przed jutrzejszym losowaniem. Polska trafiła do trzeciego. Co to oznacza? Przynajmniej kilkadziesiąt scenariuszy. Zarówno tych na grupę śmierci, jak i tych łagodniejszych dla nas.

Pierwszy koszyk tylko w jednym przypadku może być łaskawy sportowo. Mowa o sytuacji, gdy wylosowalibyśmy gospodarza. Wiadomym jest jednak, że gospodarzowi zawsze “pomagają ściany”, co mogłoby nieco utrudnić pokonanie tego piłkarskiego kopciuszka. Drugi koszyk już słabszy, ale to także przeciwnicy o znacznie większej sile rażenia, niż Polska. Ekipy jak Holandia czy Niemcy śmiało mogą walczyć o medale mundialu. Dania przed chwilą była w półfinale Euro, więc to najlepiej oddaje, z kim można się zmierzyć.

Trzeci koszyk z obecnością reprezentacji Polski daje jedną pewność. Nie wrócą demony z Rosji z 2018 roku! Kolumbia nie awansowała, a obok nas w koszyku Senegal oraz Japonia. Unikniemy także niewygodnego Iranu, a także Serbów, którzy mają wiele nazwisk na wysokim poziomie.

Ostatni koszyk, w teorii najsłabszy, jednak tutaj też jest kilka ciekawych ekip. Choćby wracająca Kanada, która przecież pokazała w eliminacjach, że potrafi ograć Meksyk i USA. Młoda kadra może wiele namieszać w Katarze. Ekwador źle nam się kojarzy po turnieju w Niemczech, więc jak widać lekko nie będzie. W trzech przypadkach konkretny rywal nie będzie znany. Tam jeszcze odbędą się baraże.

Koszyk 1

Katar, Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia



Koszyk 2

Meksyk, Holandia, Dania, Niemcy, Urugwaj, Szwajcaria, USA, Chorwacja

Koszyk 3

Senegal, Iran, Japonia, Maroko, Serbia, Polska, Korea Południowa, Tunezja

Koszyk 4

Kamerun, Kanada, Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana, Zwycięzca barażu Azja – CONMEBOL (ZEA/Australia -Peru), Zwycięzca barażu CONCACAF – Oceania (Kostaryka – Nowa Zelandia), Zwycięzca barażu UEFA (Walia/Szkocja/Ukraina)

Losowanie grup Mistrzostw Świata już jutro o godzinie 18:00 polskiego czasu. Warto dodać, że tylko reprezentacje ze strefy europejskiej mogą trafić na siebie w fazie grupowej. Jednak mogą być to maksymalnie dwie drużyny.

A zatem można zacząć zabawę w typowanie. Czy czeka nas zestaw: Brazylia, Niemcy i Kanada, czy może jednak Katar, Chorwacja oraz Arabia Saudyjska?…