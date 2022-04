Bruno Fernandes przedłużył umowę z Manchesterem United

W piątkowe południe Manchester United poinformował o przedłużeniu umowy z Bruno Fernandesem. Nowy kontrakt reprezentanta Portugalii z Czerwonymi Diabłami będzie obowiązywać do końca sezonu 2015/26.

Bruno Fernandes dołączył do Manchesteru United w styczniu 2020 roku. Wówczas klub z Old Trafford zapłacił za piłkarz 63 miliony euro, które powędrowały na konto Sportingu. Od tamtego czasu Portugalczyk rozegrał w barwach Czerwonych Diabłów 117 meczów, podczas których 49-krotnie wpisywał się na listę strzelców dokładając do tego 39 asyst.

Fernaneds 2026

Biorąc pod uwagę tak znakomite liczby 27-latka i jego ogromy wpływ na grę zespołu klub zdecydował się na przedłużenie umowy. Nowy kontrakt Fernandesa będzie obowiązywać do końca sezonu 2025/26, a zawarto w nim także opcję przedłużenia o kolejny rok.

– Po dwóch latach to wciąż niesamowite uczucie, gdy wychodzę na nasz stadion i słyszę kibiców śpiewających także moje przyśpiewki. To prawdziwy przywilej, że mogę zakładać tę koszulkę i walczyć o nasz niesamowity klub, jakim jest Manchester United. Chcę tu zostać i osiągnąć jeszcze większe sukcesy – skomentował sam zainteresowany.

W obecnym sezonie Premier League Manchester United zajmuje 6. miejsce tracąc 4 oczka do strefy Ligi Mistrzów. Podczas najbliższej soboty Czerwone Diabły czeka spotkanie z Leicester.