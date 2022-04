Lewandowski vs Messi. Wielki pojedynek w trakcie mistrzostw w Katarze!

Reprezentacja Polski poznała rywali w fazie grupowej mistrzostw świata. “Biało-Czerwoni” zmierzą się z Argentyną, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską. Tym samym spełniło się życzenie Czesława Michniewicza. Selekcjoner naszej kadry chciał trafić na Argentynę, dzięki czemu możemy być świadkami starcia Robert Lewandowski vs Leo Messi.

Choć do rozpoczęcia mistrzostw świata pozostało jeszcze kilka miesięcy to już teraz możemy przewidzieć, jak zapowiadany będzie mecz Polska vs Argentyna. Mowa oczywiście o pojedynku Robert Lewandowski kontra Leo Messi. Dwóch piłkarzy, którzy w ostatnich latach zdominowali światową piłkę.

Od 2020 roku trwa zacięta dyskusja o to, kto jest obecnie najlepszym zawodnikiem na świecie. Choć po Złotą Piłkę sięgnął w listopadzie Leo Messi, to wielu kibiców, nie tylko z Polski, nie miało wątpliwości, że to Robert Lewandowski bardziej zasługiwał na tę prestiżową nagrodę.

Polska – Argentyna historia spotkań

Z pewnością przed samym spotkaniem będziemy analizować statystyki tych dwóch wspominanych zawodników. Warto na samym początku spojrzeć na historię rywalizacji z Argentyną. Do tej pory “Biało-Czerwoni” mierzyli się z tym rywalem jedenastokrotnie. Niestety, bilans meczów jest dla nas niekorzystny. Mowa o trzech zwycięstwach, dwóch remisach i sześciu porażkach.

Po raz pierwszy reprezentacja Polski grała z Argentyną w 1960 roku. Mowa o spotkaniu na igrzyskach olimpijskich i porażce 0:2. Było to starcie nieoficjalne. Sześć lat później nasza reprezentacja zagrała towarzysko z Argentyną, remisując 1:1. Trafienie dla naszej kadry zanotował Jan Liberda.

Trzeci pojedynek to przegrany 0:1 mecz towarzyski. Niecałe cztery lata później “Biało-Czerwoni” rywalizowali z Argentyną na mistrzostwach świata 1974, wygrywając spotkanie 3:2. Dwie bramki dla naszej reprezentacji zdobył Grzegorz Lato. Do siatki trafił również Andrzej Szarmach. Z kolei gole dla Argentyny strzelali: Ramon Armando Heredia oraz Carlos Alberto Babington.

W 1976 roku Polska zmierzyła się z Argentyną w Chorzowie na Stadionie Śląskim w ramach spotkania towarzyskiego. Potyczkę wygrali goście, którzy triumfowali 2:1. Bramki dla Argentyny zdobyli: Hector Horacio Scotta oraz Rene Orlando Houseman. Z kolei trafienie dla “Biało-Czerwonych” zanotował Kazimierz Kmiecik.

Nieco ponad rok później, Polska przegrała kolejny towarzyski mecz, tym razem 1:3. Honorowego gola strzelił Grzegorz Lato, natomiast bramki dla Argentyny zdobywali: Ricardo Daniel Bertoni, Leopoldo Jacinto Luque i Ricardo Daniel Bertoni.

Porażka na mistrzostwach świata

Los chciał, że reprezentacja Polski zmierzyła się z Argentyną na kolejnych mistrzostwach świata rozgrywanych w 1978 roku. Tym razem górą ze starcia wyszli Argentyńczycy po dwóch trafieniach Mario Alberto Kempesa. Od 1980 do 1992 roku “Biało-Czerwoni” rozegrali trzy mecze towarzyskie z Argentyną. Bilans? Jedno zwycięstwo, jeden remis, jedna porażka. Triumf przypada na spotkanie z 1981 roku, w którym Polska wygrała 2:1 po golach Andrzeja Buncola i Zbigniewa Bońka.

Ostatni mecz z Argentyną

Ostatni pojedynek z Argentyną miał miejsce w 2011 roku na Stadionie Legii. “Biało-Czerwoni” wygrali 2:1 po golach Adriana Mierzejewskiego i Pawła Brożka. Trafienie dla Argentyny zanotował Marco Ruben. We wspominanym spotkaniu wystąpili Wojciech Szczęsny, Kamil Grosicki, Mateusz Klich oraz Robert Lewandowski. Niewykluczone, że cała czwórka będzie miała okazję zmierzyć się z Argentyną w Katarze.

Źródło danych: hhpn.pl