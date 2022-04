Mundial 2022: Terminarz reprezentacji Polski

Było kilka fałszywych alarmów, ale w końcu poznaliśmy dokładny terminarz reprezentacji Polski podczas mundialu. Jest dobra wiadomość dla kibiców: gramy w normalnych godzinach! Faza grupowa nie będzie wymagać brania urlopów.

Rozpoczynamy od wtorku 22 listopada. Początek meczu z Meksykiem w Dausze o godzinie 17:00 polskiego czasu. Cztery dni później, w sobotnie popołudnie zmierzymy się z Arabią Saudyjską. Dla widzów Familiady godzina niefortunna, ale raz w roku można odpuścić ulubiony program. Ostatnie spotkanie grupowe to mecz z Argentyną we środowy wieczór. 20:00 to chyba najlepszy możliwy termin podczas meczów na tygodniu. Warto dodać, że wówczas w Katarze będzie godzina 22:00. Niechybnie to ukłon w stronę innych kontynentów, w tym Europy czy obu Ameryk.

22 listopada(wtorek), 17:00 – Meksyk (Doha, Stadium 974)

26 listopada(sobota), 14:00 – Arabia Saudyjska (Ar-Rajjan, Education City Stadium)

30 listopada(środa), 20:00 – Argentyna (Doha, Stadium 974)

Co dalej?

Liczymy, że na trzech meczach nasza przygoda z mundialem się nie skończy. Czas spojrzeć, co nas mogłoby czekać w kolejnych rundach. Tutaj oczywiście będą dwie wersje. Pierwsza dotyczy zwycięstwa w grupie, a w kolejnej zajmujemy drugie miejsce. Na początek trzeba dodać, że w 1/8 finału grupa C wpada na grupę D. W niej jest Francja, Dania, Tunezja, a także dołączy zwycięzca barażu strefy azjatyckiej z Ameryką Południową. Krótko mówiąc będzie to ktoś z tercetu Zjednoczone Emiraty Arabskie lub Australia, lub Peru.

I wersja

1/8 finału: 3 grudnia(sobota), 20:00 Polska – wicemistrz grupy D

1/4 finału: 9 grudnia(piątek), 20:00

1/2 finału: 13 grudnia(wtorek), 20:00

Mecz o 3. miejsce: 17 grudnia(sobota), 16:00 lub

Finał: 18 grudnia(niedziela), 16:00

II wersja

1/8 finału: 4 grudnia(niedziela), 16:00 Polska – mistrz grupy D

1/4 finału: 10 grudnia(sobota), 20:00

1/2 finału: 14 grudnia(środa), 20:00

Mecz o 3. miejsce: 17 grudnia(sobota), 16:00 lub

Finał: 18 grudnia(niedziela), 16:00