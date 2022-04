Meksyk pierwszym rywalem reprezentacji Polski na MŚ. Co wiemy o drużynie “El Tri”?

Wydarzeniem piątkowego popołudnia było losowanie grup Mistrzostw Świata w Katarze. Reprezentacja Polski trafiła na Argentynę, Meksyk oraz Arabię Saudyjską. To właśnie z tymi drugimi przyjdzie zagrać biało-czerwonym w swoim premierowym spotkaniu.



Pierwszy mecz kluczem do wyjścia z grupy?

Ostatnie duże turnieje, w których brała udział reprezentacja Polski nie pozostawiają złudzeń – kluczowym meczem dla wyjścia z grupy są w sporej mierze pierwsze spotkania. W listopadzie premierowym starciem dla reprezentacji Czesława Michniewicza będzie właśnie potyczka z Meksykiem i śmiało możemy powiedzieć, że ewentualna wygrana postawiłaby nasz zespół w bardzo dobrym położeniu. Tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę dalszy terminarz i to, że w drugim meczu Polacy zagrają z Arabią Saudyjską, gdzie będą zdecydowanym faworytem.

Kwestia pierwszego spotkania podobnie postrzegana jest w Meksyku. Tamtejsze media również starcie przeciwko Polsce wskazują jak najistotniejsze, by znaleźć się w strefie pucharowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że ambicje reprezentacji Meksyku sięgają co najmniej ćwierćfinału, a bierze się to z tego, że podczas poprzednich Mundiali samo wyjście z grupy stało się dla nich normalnością.

Jak Meksyk awansował na Mundial?

Reprezentacja Meksyku nie miała większych kłopotów, by awansować na Mistrzostwa Świata. Wprawdzie matematyczna przepustka zapewniona została dopiero w przedostatniej serii gier, jednak całe kwalifikacje ze strefy CONCACAF zakończone zostały przez nich na drugim miejscu tuż za Kanadą. Meksykanie w czternastu meczach zgromadzili 28 punktów. Doskonały okazał się dla nich 2022 rok, w którym nie przegrali żadnego z sześciu rozgrywanych meczów.

W całych kwalifikacjach Meksyk poniósł tylko dwie porażki. Obie mały miejsce na wyjazdach z reprezentacjami Kanady (1:2) oraz Stanów Zjednoczonych (0:2). Odnosząc się do spotkań przeciwko USA, reprezentację Meksyku z pewnością boli sierpniowy finał Gold CUP, w którym przegrali po bramce w dogrywce, którą na trzy minuty przed końcowym gwizdkiem zdobył Miles Robinson.

Kto gra w reprezentacji Meksyku?

Zanim zajmiemy się piłkarzami, którzy są najbardziej rozpoznawalni w reprezentacji Meksyku, warto kilka słów poświecić ich trenerowi. Jest nim Gerardo ‘Tata’ Martino, a więc szkoleniowiec znany w Europie głównie z pracy w FC Barcelonie. Argentyńczyk objął zespół “El Tri” (przydomek reprezentacji Meksyku) w styczniu 2019 roku. W obecnym momencie pozycja Martino jest dosyć wyraźnie podważana przez meksykańskie media oraz kibiców. Wpływ na to ma głównie mało atrakcyjny styl gry, ale nie wydaje się, aby do czasu Mundialu miało dojść tam do zmiany trenera.

Przechodząc do poszczególnych piłkarzy, to jako gwiazdy reprezentacji Meksyku należy wskazać trójkę napastników – Jesus Tecatico Corona, Hirving Lozano oraz Raul Jimenez. Bardzo ważnymi postaciami są także pomocnicy, Edson Alavarez i Hector Herrera. Tymczasem pomiędzy słupkami ponownie stanie już 36-letni Guillermo Ochoa.

Przypuszczalna jedenastka reprezentacji Meksyku prezentuje się następująco:

Guillermo Ochoa; Luis Rodriguez, Julio Dominguez, Johan Vazquez, Jesus Gallardo; Hector Herrera, Edson Alvarez, Luis Romo; Hirving Lozano, Tecatito Corona i Raul Jimenez

Bilans meczów Polska – Meksyk

Po raz ostatni reprezentacja Polski zmierzyła się z Meksykiem w 2017 roku. Wówczas zespół z Ameryki Północnej zawitał do Gdańska na mecz towarzyski i wygrał z drużyną Adama Nawałki 1:0. Łączny bilans wszystkich spotkań jest bardzo wyrównany. Biało-czerwoni wygrali trzykrotnie, tyle samo razy musieli uznać wyższość rywali, a w dwóch przypadkach padał remis.

Aby jednak cofnąć się do ostatniego triumfu Polaków nad Meksykiem musielibyśmy sięgnąć aż do 1978 roku. Wówczas na Mistrzostwach Świata w Argentynie biało-czerwoni pokonali przeciwników 3:1 – dwie bramki zdobył Zbigniew Boniek, a jedną dołożył Kazimierz Deyna.

1973: Meksyk – Polska 0:1

1973: Meksyk – Polska 1:2

1978: Polska – Meksyk 3:1

1985: Meksyk – Polska 5:0

1989: Meksyk – Polska 3:1

2005: Meksyk – Polska 1:1

2011: Polska – Meksyk 1:1

2017: Polska – Meksyk 0:1

Do spotkania z Meksykiem pozostało ponad sześć miesięcy. Jesteśmy przekonani, że ten mecz może ułożyć losy reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Mamy nadzieję, że tym razem nasza reprezentacja stanie na wysokości zadania i wejdzie w turniej znacznie lepiej, niż w poprzednich latach.