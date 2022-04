Rosyjski dziennikarz chce wykluczenia Polski z mundialu

Rosjanie nadal nie pogodzili się z wykluczeniem ich reprezentacji z międzynarodowych rozgrywek. Rosyjski dziennikarz Georgij Czerdancew żąda… wykluczenia reprezentacji Polski z mistrzostw świata.

Dziennikarz rosyjskiej stacji Match TV nadal ma nadzieję, że reprezentacja Polski nie wystąpi na mistrzostwach świata w Katarze. Uważa, że w spotkaniu z Rosją to Polska powinna zostać ukarana walkowerem, a Szwedzi powinni dochodzić swoich praw na drodze sądowej, gdyż nasza kadra przystępowała do pojedynku z reprezentacją “Trzech Koron” z przewagą.

Polska nie stawiła się na mecz z Rosją

— Naprawdę liczę na to, że Sportowy Sąd Arbitrażowy wpłynie na rezultaty europejskich barażów do mundialu – mówi rosyjski dziennikarz. — Nie sądzę, żeby wykluczenie Polski było niemożliwe, do mundialu pozostało ponad 7 miesięcy. Ich zachowanie należy rozumieć jako walkower, niestawienie się na spotkanie – dodaje.

Czerdacew sugeruje Szwedom aby zwrócili się do Sądu Arbitrażowego i wnioskowali o wykluczenie reprezentacji Polski z mistrzostw świata.