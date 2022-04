Jakub Moder kontuzjowany. Trener Brighton: “To nie wygląda zbyt dobrze”

W trakcie spotkania z Norwich Jakub Moder doznał groźnie wyglądającej kontuzji. Polak pojawił się na boisku w drugiej połowie meczu, ale po czterech minutach zmuszony był opuścić plac gry.

Pech nie opuszcza reprezentantów Polski. Po tym jak podczas zgrupowania urazów nabawili się Kamil Glik, Krystian Bielik i Bartosz Bereszyński, kontuzji w meczu Brighton z Norwich doznał Jakub Moder. Polak nie był w stanie opuścić murawy o własnych siłach i został zniesiony na noszach. W grę może wchodzić dłuższa przerwa.

“To nie wygląda zbyt dobrze”

Jakub Moder pojawił się na murawie dopiero w 82. minucie spotkania. Polak nie zdążył jednak odegrać istotnej roli w meczu z Norwich, bowiem już po czterech minutach musiał opuścić boisko. Polak doznał groźnie wyglądającej kontuzji kolana i najprawdopodobniej czeka go dłuższa przerwa w grze. – U Modera jest to kontuzja kolana. Na razie za wcześnie, żeby zbyt wiele o tym mówić, ale to nie wygląda dobrze – powiedział po meczu trener Brighton Graham Potter.