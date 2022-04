Wisła Kraków – Piast Gliwice 🇵🇱 Typy, kursy (03.04.2022)

Ostatni niedzielny mecz Ekstraklasy. Wis艂a Krak贸w w coraz trudniejszej sytuacji i zbli偶a si臋 do I ligi. Czy Jerzy Brz臋czek podczas przerwy reprezentacyjnej wskrzesi艂 dru偶yn臋? To ostatni dzwonek, a mecz z Piastem Gliwice musz膮 wygra膰. Czy tak si臋 stanie?

Wis艂a Krak贸w – Piast Gliwice zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Bia艂a Gwiazda w 2022 roku jeszcze nie zazna艂a smaku wygranej. Siedem mecz贸w ligowych i 贸smy pucharowy. Tylko trzy remisy w tym czasie uda艂o im si臋 wywalczy膰. To zdecydowanie nie jest dobry bilans, zwa偶ywszy na sytuacje, w kt贸rej wi艣lacy si臋 znale藕li. Dzisiaj to przecie偶 dru偶yna otwieraj膮ca stref臋 spadkow膮. Cztery punkty straty do bezpiecznej strefy to sporo, a przecie偶 ta r贸偶nica mo偶e si臋 dzisiaj powi臋kszy膰, je艣li Zag艂臋bie wygra sw贸j mecz, a Wis艂a znowu by si臋 potkn臋艂a. Jerzy Brz臋czek ewidentnie musi znale藕膰 lek na s艂ab膮 postaw臋 Wis艂y Krak贸w wiosn膮 i po prostu uratowa膰 Ekstraklas臋 dla krakowian.

艁atwo nie b臋dzie, gdy偶 na Reymonta przyje偶d偶a ekipa, kt贸ra jest w gazie. Piast Gliwice rozpocz膮艂 rok od pora偶ek z Pogoni膮 i G贸rnikiem w PP. Od tamtej pory jednak cztery wygrane i dwa remisy. Dodatkowo w tym okresie stracili zaledwie jednego gola. Strzeli艂 go Fabian Piasecki ze 艢l膮ska Wroc艂aw z… rzutu karnego. To najlepiej pokazuje, jak dobrze ekipa Waldemara Fornalika spisuje si臋 na wiosn臋. Zwa偶ywszy na pora偶k臋 Lechii w sobot臋, gliwiczanie mog膮 zbli偶y膰 si臋 do czwartego miejsca dzisiaj. To mo偶e da膰 przecie偶 przepustk臋 do europejskich puchar贸w na przysz艂y sezon.

Wis艂a Krak贸w – Piast Gliwice kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Wis艂a wygra, kurs: 2,90

Piast wygra, kurs: 2,70

Remis, kurs: 3,10

Wis艂a Krak贸w – Piast Gliwice nasze typy

Dwa typy w kierunku Piasta i przeciwko Wi艣le. Go艣cie powinni tutaj zainkasowa膰 komplet punkt贸w i wygra膰 bez straty gola.

Nasze typy Piast 2,70 Zagraj

Zagraj Wis艂a nie strzeli 2,80 Zagraj

Wis艂a Krak贸w – Piast Gliwice fakty meczowe

Spotkanie 16. z 6. dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli 13pkt: 24 do 37 na korzy艣膰 go艣ci

Piast w sze艣ciu ostatnich meczach zgarn膮艂 14 na 18 mo偶liwych punkt贸w

W tym czasie gliwiczanie stracili tylko jednego gola

Co ciekawe od czterech mecz贸w zachowuj膮 czyste konto

Wis艂a Krak贸w wiosn膮 nie wygra艂a 偶adnego z siedmiu mecz贸w ligowych – 3 remisy i 4 pora偶ki

Jesieni膮 w Gliwicach by艂o 1:0 dla Piasta

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Arka – Skra (niedziela, 18:00)