Jagiellonia – Zagłębie Lubin 🇵🇱 Typy, kursy (3.04.2022)

Walka o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie nabiera rumie艅c贸w. W niedzielne popo艂udnie zmierz膮 si臋 ze sob膮 ekipy zajmuj膮ce dwa ostatnie bezpieczne miejsca w tabeli. Jagiellonia podejmie na w艂asnym stadionie dru偶yn臋 Zag艂臋bia Lubin.聽

Jagiellonia – Zag艂臋bie Lubin zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Dru偶yna Jagiellonii nie najlepiej rozpocz臋艂a wiosn臋. Pi艂karze Piotra Nowaka wygrali w rundzie wiosennej tylko jedno spotkanie, ale jednocze艣nie w pi臋ciu ostatnich meczach dopisali do swojego konta zaledwie trzy punkty. Jest to zdecydowanie zbyt ma艂o, by m贸wi膰 o utrzymaniu si臋 w Ekstraklasie. Bia艂ostoczanie desperacko potrzebuj膮 punkt贸w. Okazja, by dopisa膰 do swojego konta trzy oczka pojawi si臋 w niedziel臋, kiedy do Bia艂egostoku przyjedzie Zag艂臋bie Lubin.

Zag艂臋bie r贸wnie偶 zaanga偶owane jest w walk臋 o utrzymanie. Pi艂karze Piotra Stokowca radz膮 sobie jednak w ostatnim czasie znacznie lepiej ni偶 Jagiellonia i w rundzie wiosennej dwukrotnie schodzili z boiska jako zwyci臋zcy. W pi臋ciu ostatnich meczach ligowych lubinianie zapisali na swoim koncie pi臋膰 oczek. Zag艂臋bie znajduj膮 si臋 przy tym w nieco gorszej sytuacji ni偶 Jagiellonia i r贸wnie偶 w niedziel臋 b臋d膮 potrzebowali punkt贸w. Szykuje nam si臋 bardzo ciekawe spotkanie.

Jagiellonia – Zag艂臋bie Lubin nasze typy

Wydaje nam si臋, 偶e bramkowy remis wydaje si臋 w niedziele najbardziej prawdopodobnym rezultatem.

Nasze typy Remis 2.50

Powyżej 2.5 gola 2.10

Jagiellonia – Zag艂臋bie Lubin kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Jagielloni, kurs: 2.50

remis, kurs: 3.50

wygrana Zag艂臋bia, kurs: 3.0

Jagiellonia – Zag艂臋bie Lubin fakty meczowe

Zag艂臋bie wygra艂o na wiosn臋 dwa spotkania ligowe

Jagiellonia wygra艂a w rundzie wiosennej tylko jeden mecz

Gospodarze nie wygrali 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Jagiellonia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lech Pozna艅 – Jagiellonia 3:0

Jagiellonia – Wis艂a P艂ock 0:1

Stal Mielec – Jagiellonia 1:1

Jagiellonia – Warta Pozna艅 1:1

Jagiellonia – Cracovia 0:0

Zag艂臋bie Lubin – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zag艂臋bie Lubin – Odra Opole 2:0

Zag艂臋bie Lubin – Warta Pozna艅 0:4

Bruk-Bet – Zag艂臋bie Lubin 0:2

Zag艂臋bie Lubin – Piast Gliwice 0:0

艢l膮sk Wroc艂aw – Zag艂臋bie Lubin 0:0

