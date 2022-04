Kolejna finałowa porażka Flamengo. “Kadencja Paulo Sousy to fiasko”

Prowadzone przez Paulo Sousę Flamengo przegrało w finale stanowych mistrzostw Rio de Janeiro z Fluminense. Kibice oraz dziennikarze nie kryją rozczarowania postawą zespołu, a winy doszukują się w stylu gry drużyny.

Pod wodzą Paulo Sousy Flamengo nie spisuje się co prawda najgorzej, jednak każda kolejna porażka drużyny staje się pretekstem do krytyki stylu zaproponowanego przez Paulo Sousę. — Kadencja Paulo Sousy to fiasko – ocenia brazylijski dziennikarz Renato Mauricio Prado.

“Zasługuje na zwolnienie”

— Kadencja Paulo Sousy to fiasko. Po trzech miesiącach pracy dalej nie skonstruował szkieletu drużyny, jest prawdopodobnie najgorszym trenerem Flamengo od Jorge Jesusa. Stracił tytuł mistrzowski stanu Rio de Janeiro, czyli prawdopodobnie najłatwiejsze trofeum, jakie Flamengo może zdobyć w tym sezonie – mówi, cytowany przez Onet, Renato Mauricio Prado. — Zasługuje na zwolnienie, ale tak się nie stanie, bo problem Flamengo jest większy, zaczyna się od prezydenta klubu — dodał Prado.