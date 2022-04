Inter pokonał Juventus w szlagierowym meczu Serie A. Szczęsny o krok od zostania bohaterem

Daniem głównym niedzielnych zmagań we włoskiej Serie A było wieczorne spotkanie Juventusu z Interem. Gospodarze przegrali 0:1, a jedyny gol padł po powtórzonym rzucie karnym Hakana Çalhanoğlu.

Przed tym spotkaniem Juventus i Inter zajmowały odpowiednio czwarte i trzecie miejsce w tabeli. Dla gospodarzy był to w zasadzie ostatni moment, by podłączyć się jeszcze do walki o tytuł mistrzowski. Z kolei zespół z Mediolanu chciał odpowiedzieć na wygraną Napoli i wywrzeć presję na Milanie, który swój mecz rozegra w poniedziałek.

Szczęsny o krok od zostania bohaterem

Na boisku przez niemal cały mecz dominował Juventus. Pomimo wielu klarownych okazji, nie przekładało się to jednak na zdobycze bramkowe. Goście odpowiedzieli w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy. Wówczas Alvaro Morata w polu karnym sfaulował Denzela Dumfriesa, a do rzutu karnego podszedł Hakan Çalhanoğlu. Strzał reprezentanta Turcji obronił Wojciech Szczęsny i wydawało się, że polski golkiper może zostać bohaterem hitu Serie A!



Do odbitej przez Szczęsnego piłki od razu ruszyli Danilo oraz Matthijs de Ligt biorąc potem udział w próbie interwencji, która miała zapobiec uderzeniu z dobitki. Jak się okazało, Holender przedwcześnie przekroczył linię pola karnego i po konsultacji z wozem VAR sędzia Massimiliano Irrati nakazał powtórzenie jedenastki. Tym razem Hakan Çalhanoğlu już się nie pomylił i mocnym strzałem w swoją lewą stronę umieścił futbolówkę w sieci.

Nieskuteczny Juventus

Piłkarze Interu Mediolan wygrali spotkanie w Turynie oddając tylko jeden celny strzał. Gospodarze nie potrafili udokumentować swojej przewagi w całym meczu i pomimo kilku świetnych okazji, nie zdołali doprowadzić chociażby do remisu. Kontrowersje wzbudziła także późniejsza praca sędziego, który w drugiej połowie nie podyktował jedenastki po przewinieniu na Denisie Zakarii uznając, że faul miał miejsce poza szesnastką.

Po wygranej w Turynie Inter traci trzy punkty do Napoli oraz Milanu, ale ci drudzy dopiero dzisiaj rozegrają mecz tej kolejki. Juventus pozostaje na czwartej pozycji mając pięć oczek więcej od goniącej go Romy.