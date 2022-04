Polska zagra z Brazylią przed mundialem? Jest duża szansa na hitowy sparing

To byłby najlepszy z możliwych sprawdzianów. Sześć dni przed startem mundialu rywalem biało-czerwonych miała by być Brazylia. Polska kadra w połowie listopada będzie miała ekspresowe przygotowania do mundialu w Katarze. Wśród nich jeden z głównych faworytów do mistrzostwa świata.

Dokładnie 14 listopada rozpoczynają się ośmiodniowe przygotowania do mundialu. Tempo iście zawrotne, tym bardziej że 22 listopada Polska zagra swój pierwszy mecz na mistrzostwach. Rywalem będzie Meksyk. Na koniec fazy grupowej czeka już Argentyna. Dlatego planowany jest przeciwnik z Ameryki Południowej lub Środkowej. Jak przyznał Czesław Michniewicz na antenie RMF FM, możliwe jest, że tym rywalem będzie Brazylia. Selekcjoner dodał także, że do podpisania dokumentów w tej sprawie jeszcze daleko, jednak są spore szansę na rywala z absolutnego topu na Stadionie Narodowym.

Przy okazji Michniewicz zauważył także, że w czerwcu kadra może rozegrać trzy, zamiast czterech meczów. 3 czerwca planowane jest spotkanie z Walią w ramach Ligi Narodów. Przypomnijmy, że Walijczycy są w ścieżce A baraży o mundial i awansowali do finału. Tam czekają na zwycięzcę pary Szkocja – Ukraina. To może oznaczać, że rozegranie spotkania w ramach LN, będzie w tym terminie niemożliwe.