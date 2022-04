Chelsea – Real Madryt. Takiej promocji jeszcze nie było. Kurs 100.00 na zwycięzcę meczu!

Przyszedł czas na ćwierćfinały Ligi Mistrzów. W środę dojdzie do potyczki Chelsea z Realem Madryt. Kto ostatecznie okaże się górą?

Trzeba przyznać, że oba kluby miały w ostatnim czasie swoje problemy. Real Madryt dostał srogie lanie od Barcelony, i choć ostatnia ligowa potyczka zakończyła się ich zwycięstwem, to z pewnością w psychice graczy Los Blancos mocno siedzą te cztery bramki stracone w starciu z Dumą Katalonii. Z kolei The Blues doznało także wysokiej porażki z Brentford, co nie napawa optymizmem przed meczem z Realem.

Liga Mistrzów rządzi się jednak swoimi prawami. Superbet z okazji tego spotkania przygotował promocję na ten mecz. Za postawione 2 zł możecie wybrać zwycięzcę tego starcia. Jeśli wasz typ okaże się trafiony, na wasze konto wpłynie dodatkowe 200 zł. Co należy zrobić, aby dołączyć do promocji?

Rejestracja dokonana z TEGO linka. Wpłata 50 zł na konto główne. Zagranie za 2 zł z konta głównego na Chelsea lub Real Madryt ze standardowej oferty bukmachera. Poniżej przykładowy typ na wygraną Chelsea.

Jeśli zatem to Chelsea wygra jutrzejsze spotkanie, gracz otrzyma łącznie;

Stawka klienta = 2 PLN – 0.24 PLN (12% podatku) = 1.76 PLN

Kurs na zwycięstwo Chelsea = 2.12

Bonus = 200 PLN

Kwota wygranej za kupon = 1.76 PLN * 2.12 = 3.73 PLN

Łączna wygrana = 203.73 PLN

Regulamin promocji jest dostępny TUTAJ.