Matty Cash zostaje w Premier League. Polak przedłużył kontrakt z Aston Villą

W ostatnich tygodniach sporo mówiło się o potencjalnym transferze Matty’ego Casha. Wszystko wskazuje jednak na to, że polski obrońca pozostanie w Premier League. Piłkarz przedłużył właśnie kontrakt z Aston Villą.

Matty Cash ma w ostatnim czasie naprawdę świetny okres. Obrońca zbiera dobre noty zarówno za występy w Premier League, jak i te reprezentacyjne. Dobra forma Casha przyczyniła się do pojawienia się plotek transferowych łączących go z przenosinami do innego klubu. Wiele mówiło się chociażby o zainteresowaniu Atletico. W poniedziałek obrońca reprezentacji Polski podpisał jednak nowy kontrakt z Aston Villą.

Delighted to extend my stay here at Aston Villa for another 5 years. Loving my time here and can’t wait to continue this exciting journey. Thanks to gaffa and everyone at the club for giving me this opportunity and especially to you fans for the continued support 💜💜 UTV pic.twitter.com/pVh0TV8sCN

— Matty Cash (@mattycash622) April 4, 2022