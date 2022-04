Kto zagra w finale Fortuna Pucharu Polski?

W polskim futbolu najbliższe dwa dni będą stały pod znakiem meczów półfinałowych w Fortuna Pucharze Polski. We wtorek Olimpia Grudziądz zmierzy się z Lechem Poznań, a dzień później Raków Częstochowa podejmować będzie Legię Warszawa. Które drużyny znajdą się w finale i zobaczymy je 2 maja na Stadionie Narodowym?

Warto przypomnieć, że kilka dni temu Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że po dwóch sezonach przerwy finałowe starcie Fortuna Pucharu Polski powróci na Stadion Narodowy. Ostatnim meczem o to trofeum na tym obiekcie było starcie w 2019 roku, kiedy Lechia Gdańsk po dogrywce pokonała Jagiellonię Białystok 1:0.

Olimpia Grudziądz – Lech Poznań

We wtorkowe popołudnie Olimpia Grudziądz zmierzy się z Lechem Poznań. Gospodarze w obecnej edycji pucharowych zmagań odprawili już dwie ekipy z Ekstraklasy. W 1/32 finału pokonali Wartę Poznań 2:0, a na poziomie ćwierćfinału po meczu w Grudziądzu i serii jedenastek z Pucharem Polski pożegnała się Wisła Kraków. Te triumfy oraz pozostałe zwycięstwa nad Hutnikiem Kraków, rezerwami Lecha Poznań oraz Świtem Nowy Dwór sprawiły, że Olimpię w półfinale czeka starcie z pierwszą drużyną Kolejorza.

Lech w obecnym sezonie ma jeden cel – zgarnąć dublet. Podopieczni Maciej Skorży ostatnio poprawili swoją sytuację w lidze, gdzie w przeciągu dwóch poprzednich meczów skompletowali sześc punktów strzelając rywalom cztery gole, a nie tracąc żadnego. Nie ma wątpliwości, że to KKS we wtorek będzie faworytem, ale pamiętajmy, że w przeszłości potrafił on już odpadać z Pucharu Polski właśnie po starciu przeciwko Olimpii – miało to miejsce w 2012 roku.

Początek spotkania Olimpia Grudziądz – Lech Poznań zaplanowano na godzinę 18:00.

Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Bardzo interesująco zapowiada się starcie w Częstochowie, gdzie Raków zmierzy się z Legią. W ubiegłym miesiącu goście nabrali wiatru w żagle i są najlepiej punktującym zespołem 2022 roku na poziomie Ekstraklasy. Nie wiadomo czy wystarczy to do pokonania drużyny Marka Papszuna, która również nie zawodzi. Dodajmy, że Raków i Legia zmierzyły się ze sobą przed dwoma tygodniami w ligowej potyczce, która zakończyła się remisem 1:1.

Puchar Polski to jedyna okazja na trofeum dla Legii Warszawa podczas obecnej kampanii oraz szansa na przepustkę do europejskich pucharów. Stołecznym przeszkodzić mogą kontuzje, bowiem pod Jasną Górę nie wybierze się chociażby Paweł Wszołek, a więc jeden z liderów drużyny w ostatnich tygodniach. Tymczasem Raków za wszelką cenę będzie chciał obronić trofeum, które zdobył przed rokiem. To właśnie częstochowianie, jako jedyni w kraju, mają szansę na zdobycie potrójnej korony – Superpucharu, Pucharu oraz mistrzostwa Polski.

Mecz na stadionie przy Limanowskiego odbędzie się w środę o godzinie 18:00.