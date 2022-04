Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #86

Poniedziałkowe starcie Milanu z Bologną zakończyło 31. kolejkę Serie A. Z tego występu może być zadowolony Łukasz Skorupski, który zachował czyste konto. Jak w ostatniej serii gier włoskiej ekstraklasy zaprezentowali się nasi pozostali przedstawiciele? Czas na podsumowanie.

W poprzedniej odsłonie cyklu skupiliśmy się na występach w reprezentacji. Dobre oceny otrzymali m.in. Łukasz Skorupski czy Wojciech Szczęsny. O meczach “Biało-Czerwonych” można przeczytać pod poniższym linkiem.

Łukasz Skorupski – Bologna

Bardzo dobry mecz ma za sobą Łukasz Skorupski. Bologna rywalizowała na wyjeździe z Milanem. Faworytem tego spotkania był oczywiście zespół gospodarzy, który jest liderem włoskiej ekstraklasy. Starcie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Skorupski zachował zatem czyste konto, zaliczając aż siedem interwencji. Na szczególną uwagę zasługują parady przy strzałach Giroud czy uderzeniu Leao.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 8,5

Aleksander Buksa – Genoa

Po raz kolejny w kadrze meczowej nie znalazł się Aleksander Buksa. Piłkarze Genoi przerwali serię ośmiu spotkań bez porażki, przegrywając wyjazdowe starcie z Veroną 0:1. Decydującego gola strzelił Simeone.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Piotr Zieliński – Napoli

Od pierwszej minuty w ważnym starciu z Atalantą zagrał Piotr Zieliński. Reprezentant Polski zanotował mocno przeciętny występ. Mowa o 27 kontaktach z piłką i 16 celnych podaniach (76% skuteczności). Zieliński nie zaliczył kluczowego zagrania, nie zanotował ani jednego strzału.

Występ Polaka poprawia nieco statystyka pojedynków. Pomocnik Napoli stoczył 7 starć, wygrywając 4 potyczki.

Rozegrane minuty: 68/90

Nasza ocena: 5

Paweł Jaroszyński – Salernitana

Ponownie w kadrze meczowej Salernitany nie zobaczyliśmy Pawła Jaroszyńskiego. Beniaminek Serie A przegrał tym razem z Torino 0:1. Strata Salernitany do bezpiecznej lokaty wynosi dziewięć punktów.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Nicola Zalewski – Roma

Powoli możemy się przyzwyczajać do obecności Zalewskiego w wyjściowym składzie Romy. Tym razem 20-latek zagrał od pierwszej minuty w potyczce z Sampdorią. Zalewski wziął udział w akcji bramkowej. Był to jedyny gol, jaki padł w tym meczu. W kontekście statystyk, Nicola Zalewski wygrał 7 z 10 stoczonych pojedynków, zanotował 3 wślizgi. Na niekorzyść występu Polaka wypadają dośrodkowania i długie piłki. Zero celnych na siedem prób.

Rozegrane minuty: 80/90

Nasza ocena: 6,5

Wojciech Szczęsny – Juventus

Sporo pecha w ostatnim meczu miał Wojciech Szczęsny. Juventus rywalizował na własnym obiekcie z Interem. Pod koniec pierwszej połowy mediolański klub otrzymał rzut karny. Do piłki podszedł Calhanoglu. Szczęsny wyczuł intencje rywala.

🇵🇱 Wojciech Szczęsny obronił pierwszy rzut karny! 👏 Niestety przy powtórzonej jedenastce Polak nie był w stanie zatrzymać rywala. Inter Mediolan prowadzi w Derby d’Italia! #włoskrobota🇮🇹 pic.twitter.com/dV4mCTTIMx — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 3, 2022

Jedenastka została powtórzona. Przy drugiej próbie, Calhanoglu trafił do siatki. Poza rzutem karnym, Szczęsny nie miał zbyt wiele pracy w tym meczu. Wystarczy powiedzieć, że Inter zanotował tylko jeden celny strzał w meczu.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6,5

Bartłomiej Drągowski – Fiorentina

Bartłomiej Drągowski spędził kolejny ligowy mecz z rzędu na ławce rezerwowych. Tym razem Fiorentina wygrała na własnym obiekcie z Empoli 1:0. Trudno powiedzieć, kiedy 24-latek wróci między słupki zespołu z Florencji. Sytuacja Drągowskiego nie wygląda najlepiej. Polak rozegrał w tym roku raptem dwa ligowe mecze, natomiast w dziewięciu przesiedział na ławce.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Krzysztof Piątek – Fiorentina

Cały mecz na ławce spędził również Krzysztof Piątek. Tutaj spory wpływ mógł mieć stan zdrowia 26-latka. Przypomnijmy, że Piątek doznał kontuzji w towarzyskim starciu ze Szkocją. Ostatecznie pojawił się w kadrze na mecz ze Szwecją, ale nie wybiegł na murawę.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Bartosz Bereszyński – Sampdoria

Całe spotkanie w rywalizacji z Romą rozegrał Bartosz Bereszyński. Reprezentant Polski wykonał 1 wybicie, 3 wślizgi, a także wygrał 8 z 11 stoczonych pojedynków. Trzeba niestety podkreślić, że akcja bramkowa Romy poszła po stronie, na której gra Bereszyński.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6

Karol Linetty – Torino

Z ławki rezerwowych wszedł Karol Linetty. Polak zameldował się na murawie w 67. minucie rywalizacji z Salernitaną. W trakcie swojego występu, Karol Linetty zaliczył 11 kontaktów z piłką, wykonał 1 kluczowe podanie, wygrał 2 z 4 stoczonych pojedynków, a także zaliczył 1 udany drybling na 1 próbę.

Rozegrane minuty: 24/90

Nasza ocena: 6

Arkadiusz Reca – Spezia

W rywalizacji z Venezią zagrał Arkadiusz Reca. Reprezentant Polski wykonał 1 wybicie, 1 wślizg, 1 przechwyt, a także wygrał 2 z 4 stoczonych pojedynków. Spezia wygrała domowe starcie 1:0.

Rozegrane minuty: 66/90

Nasza ocena: 6,5

Jakub Kiwior – Spezia

W wyjściowej jedenastce Spezii nie zabrakło również Jakuba Kiwiora, który zaliczył 45 kontaktów z piłką, posłał 1 kluczowe podanie, wygrał 3 z 6 stoczonych pojedynków, a także zanotował 3 celne długie piłki na 6 prób.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6,5

Sebastian Walukiewicz – Cagliari

Pierwszy występ od września 2021 roku zanotował Sebastian Walukiewicz. Polak nie będzie najlepiej wspominać powrotu na boisko. Piłkarze Cagliari przegrali na wyjeździe z Udinese aż 1:5. W trakcie pobytu Walukiewicza na murawie, Cagliari nie straciło gola. Walukiewicz wygrał 2 z 2 stoczonych pojedynków, wykonał 1 wślizg.

Rozegrane minuty: 15/90

Nasza ocena: brak

Szymon Żurkowski – Empoli

Od pierwszej minuty w starciu z Fiorentiną zagrał Szymon Żurkowski. Pomocnik Empoli ma za sobą kiepski występ. Polak zanotował 34 kontakty z piłką, nie wykonał ani jednego strzału, wygrał 2 z 9 stoczonych pojedynków, a także zaliczył 1 wybicie oraz 1 przechwyt.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 5,5

Paweł Dawidowicz – Verona

W meczu z Genoą nie wystąpił oczywiście Paweł Dawidowicz, dla którego sezon skończył się na początku grudnia. Verona wygrała domowe starcie 1:0.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak