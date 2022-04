Jakub Moder o swojej kontuzji: “Widzimy się za pół roku”

W trakcie ostatniej kolejki Premier League Jakub Moder nabawił się z kontuzji, która wykluczy go z gry przynajmniej na kilka miesięcy. Polak zwrócił się do kibiców na Instagramie.

Jakub Moder zerwał w meczu przeciwko Norwich więzadła krzyżowe i czeka go długa przerwa w grze. Polski pomocnik zmuszony również będzie poddać się operacji i nie jest pewne czy Moder zdąży wrócić do pełnej dyspozycji przed mistrzostwami świata w Katarze. Z pewnością byłaby to spora strata dla reprezentacji Polski, w której pomocnik Brighton powoli wyrastał na jednego z kluczowych piłkarzy.

“Długa droga przede mną”

22-letni pomocnik poruszył wczoraj temat swojej kontuzji w mediach społecznościowych. – Ciężko mi cokolwiek napisać w takim momencie, bo jeszcze kilka dni temu przeżywałem najlepsze chwile w moim życiu, a dzisiaj jestem po fatalnej diagnozie i przed operacją. Długa droga przede mną, ale zrobię wszystko, żeby jak najszybciej wrócić na boisko! Dziękuje za wszystkie słowa wsparcia i wiadomości, bardzo to doceniam – napisał Jakub Moder.

– Widzimy się za pół roku – zakończył polski pomocnik.