Młodzieżowy mistrz świata z Dynama Kijów o krok od Wisły Kraków

Wisła Kraków zremisowała w weekend z Piastem Gliwice i w kolejnych kolejkach nadal zmuszone będzie walczyć o swoje być albo nie być w Ekstraklasie. “Białej Gwieździe” w utrzymaniu się pomóc może reprezentant Gruzji – Heorhij Citaiszwili, który może niebawem trafić pod Wawel.

Uwikłaną w walkę o utrzymanie Wisłę Kraków może lada chwila zasilić utalentowany gruziński skrzydłowy Heorhij Citaiszwili. 21-letni zawodnik to mistrz świata U20 z zespołem Ukrainy, który jednak ze względu na kwestie rodzinne podjął decyzję o grze dla reprezentacji Gruzji. W tym sezonie występował w drużynie Czernomorca, gdzie był wypożyczony z Dynama Kijów. Teraz wypożyczeniem piłkarza żywo zainteresowana jest Wisła Kraków.

⚽️🔁 Myślę, że można już potwierdzić informację o Gio Tsitaishvilim w Wiśle. Oficjalny komunikat powinien być wkrótce. To będzie krótka przygoda, ale wydaje mi się, że bardzo owocna. — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 5, 2022

Na ratunek Wiśle

Citaiszwili miałby trafić do Wisły na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Na taki ruch pozwalają przepisy FIFA, która zezwoliła piłkarzom grającym na Ukrainie na zmianę barw klubowych do końca obecnego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że Gruzin byłby ogromnym wzmocnieniem kadry “Białej Gwiazdy”, przed którą najważniejsze spotkania w obecnym sezonie.

– Do jego największych zalet zaliczyć można szybkość, technikę, brawurowość i drybling. Do tego dobry strzał. Niestety bywa samolubny (…) Citaiszwili jest małej postury i to trochę przeszkadza w kontakcie z rosłymi obrońcami – ocenia zawodnika Dynama Kijów dobrze poinformowany w temacie ukraińskich piłkarzy BuckarooBanzai.