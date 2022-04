Alphonso Davies wraca do kadry meczowej Bayernu

Już jutro Bayern Monachium rozegra mecz 1/4 finału Ligi Mistrzów z Villarrealem. W ostatnich tygodniach kwestie zdrowotne był tematem numer jeden w Bawarii. Jedną z nich udaje się “zamknąć”. Alphonso Davies będzie do dyspozycji Juliana Nagelsmanna i leci z zespołem do Hiszpanii.

Kanadyjczyk po raz ostatni na boisku pojawił się 17 grudnia, gdy Bayern grał z Wolfsburgiem. Po chwili wykryto u niego kłopoty z sercem. Chodziło o powikłania po koronawirusie. Od tamtej pory Alphonso Davies dochodził do siebie. Ponadto klub błyskawicznie zareagował, by nie narażać młodego zawodnika podczas treningów i gry. “Phonzie” ominął więc ponad trzy miesiące gry w klubie, a także dwa zgrupowania reprezentacji, która przed chwilą wróciła na mundial po 36. latach przerwy.

Alphonso Davies w wywiadzie dla https://t.co/X0Xrkd0Xvg: Wiadomość o chorobie mojego serca była bardzo trudna. Chodziło o moje zdrowie. Ale dział medyczny w Bayernie jest doskonały. Brak obecności na boisku, z kolegami z drużyny, z drużyną narodową, to było denerwujące. pic.twitter.com/XKsWVxA3jO — Gabriel Stach (@GabrielStachPL) April 5, 2022

Co ciekawe Julian Nagelsmann na konferencji przed wylotem do Hiszpanii przyznał, że jest spora szansa na występ Kanadyjczyka już od pierwszej minuty. Póki co jednak nie podjął ostatecznej decyzji. Ta zapadnie prawdopodobnie w dniu meczu. Mecz Villarreal – Bayern już jutro o godzinie 21:00. Transmisja na antenie TVP1, a także na kanałach Polsat Sport Premium.