Pewny awans Lecha do finału Pucharu Polski

Po czterech sezonach przerwy Lech Poznań ponownie awansował do finału Pucharu Polski. Kolejorz we wtorkowe popołudnie nie miał większych kłopotów z pokonaniem trzecioligowej Olimpii Grudziądz.

W zasadzie od samego początku spotkania podopieczni Macieja Skorży dominowali na placu gry. Przed przerwą zostało to udokumentowane golem Dawida Kownackiego, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego autorstwa Barry’ego Douglasa. Po zmianie stron Szkot sam wpisał się na listę strzelców i to dwukrotnie! W obu przypadkach asystował mu prawy obrońca, Joel Pereira. Rezultat 3:0 utrzymał się już do ostatniego gwizdka arbitra.

Gospodarze zdołali w całym meczu oddać tylko jeden celny strzał. Piękny sen Olimpii w Pucharze Polski zakończył się tym samym na półfinale, co i tak należy uznać za sukces. Tymczasem Lech jest już w finale tych rozgrywek i warto zaznaczyć, że przez wszystkie rundy przeszedł nie tracąc gola. 2 maja rywalem poznaniaków będzie wygrany jutrzejszej potyczki pomiędzy Rakowem a Legią.