Ronald Koeman wróci na stanowisko selekcjonera!

Tego nikt się nie spodziewał. Już pół roku Ronald Koeman pozostaje bez pracy, po nieudanej przygodzie na Camp Nou. Już wiadomo, że od 1 stycznia przyszłego roku wróci na ławkę trenerską. Wróci także do prowadzenia reprezentacji Holandii!

Kilka dni temu cały świat był w szoku, gdy Louis van Gaal ogłosił, że walczy z rakiem. Doświadczony trener, mimo tego pełni nadal swoją rolę selekcjonera reprezentacji Holandii. Wiadomo jednak, że mistrzostwa świata w Katarze będą końcem pracy z Oranje. Dzisiaj KNVB(holenderski związek) ogłosił, że od 2023 roku kadrę przejmie Ronald Koeman. Nowy – stary selekcjoner podpisał kontrakt do 2026 roku.

Powrót do kadry

To będzie drugie podejście dla legendarnego piłkarza do pracy z kadrą. Wcześniej prowadził Holendrów w 20. meczach w latach 2018 – 2020. To był jednak “martwy” okres dla reprezentacji. Przypomnijmy, że Oranje nie awansowali na mundial w Rosji, więc Ronald Koeman przez długi czas prowadził swoją drużynę głównie w meczach towarzyskich. Jego Holandia rozegrała także sześć spotkań w ramach Ligi Narodów dywizji A. W niej dotarł do finału, gdzie przegrał z Portugalią 0:1. To on także dobrze wszedł w eliminacje do Euro 2020, gdzie wygrał pięć z sześciu spotkań, w tym 4:2 z Niemcami na wyjeździe.

Odszedł jednak w niesławie. Na rok przed przeniesionym – przez koronawirusa – turniejem, wybrał Barcelonę. W barwach Blaugrany zgarnął Puchar Hiszpanii, ale trudno ten okres nazwać udanym. Duma Katalonii wyglądała topornie na boisku, a Holender raz po raz rozpętywał burzę w mediach. Wielokrotnie narzekał na swoich zawodników, ale sam niewiele zmienił obliczę drużyny. Pracę zakończył 28 października, dzień po kompromitacji w Madrycie i porażce z Rayo Vallecano 0:1.