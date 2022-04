Kto rywalem Lecha w finale Pucharu Polski? Dzisiaj starcie Rakowa z Legią

We wtorkowe popołudnie Lech Poznań bardzo pewnie awansował do finału Pucharu Polski pokonując Olimpię Grudziądz 3:0. Dzień później poznamy drugi zespół, który 2 maja zagości na Stadionie Narodowym. Początek rywalizacji Rakowa Częstochowa z Legią Warszawa o godzinie 18:00.

Czwarty mecz obu drużyn w tym sezonie

Środowy mecz na stadionie przy ulicy Limanowskiego będzie starciem dwóch najlepiej punktujących drużyn w 2022 roku na poziomie Ekstraklasy. Zarówno Raków, jak i Legia uzbierały od lutego 20 oczek, z tym, że Wojskowi potrzebowali do tego jeden mecz więcej. Przed dwoma tygodniami doszło także do bezpośredniej konfrontacji ligowej obu zespołów, w której padł remis 1:1.

Łącznie dzisiejsza potyczka Rakowa z Legią będzie już czwartą podczas tego sezonu. Wszystko rozpoczęło się jeszcze w lipcu kiedy przy Łazienkowskiej rozegrano mecz o Superpuchar Polski. W nim po serii jedenastek lepszy okazał się Raków. Ekipa spod Jasnej Góry swoją wyższość udowodniła także dwa miesiące później, kiedy ponownie w stolicy triumfowała przy okazji rywalizacji w lidze. Wówczas piłkarze Marka Papszuna wygrali 3:2.

Nie wiadomo jednak czy teraz, podczas konfrontacji w Pucharze Polski, będziemy świadkami tak otwartych meczów, a kibice zgromadzeni przy Limanowskiego będą mogli obejrzeć sporo goli. Bardzo prawdopodobny jest scenariusz, w którym Legia będzie chciała zamknąć się przed swoim rywalem i liczyć na kontrataki. Biorąc pod uwagę stawkę meczu, a co za tym idzie potencjalną ostrożność w grze, nie wykluczamy konieczności rozegrania dogrywki.

Kłopoty Legii z zestawieniem młodzieżowców

Większy ból głowy przy konstruowaniu wyjściowej jedenastki powinien mieć Aleksandar Vuković. Jeszcze przed sobotnim meczem z Lechią Gdańsk ze składu Wojskowych wypadł Cezary Miszta, a teraz doszła do tego również absencja Pawła Wszołka. W przypadku tego pierwszego jest to o tyle niekorzystna sytuacja, że w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski trenerzy muszą posyłać do gry w pierwszym składzie dwóch młodzieżowców. Jedno z tych miejsc regularnie wypełniał właśnie Miszta.

Za to w ciemno możemy wytypować jacy piłkarze będą pełnić te role w jedenastce Marka Papszuna. Wszystko wskazuje na to, że pomiędzy słupkami stanie Kacper Trelowski, a w środku pola tradycyjnie znajdzie się miejsce dla Bena Ledermana. 18-letni golkiper regularnie otrzymuje szanse do gry w rozgrywkach pucharowych, a na dodatek zaliczył również sześć występów na poziomie Ekstraklasy.

Trenerzy zdejmują presję

W ostatnich dniach nie da się nie odnieść wrażenia, że zarówno Marek Papszun, jak i Aleksandar Vuković robią wszystko, by w mediach mówiło się bezpośrednio o nich, a nie o boiskowych poczynaniach zespołu. Szkoleniowiec Rakowa niczym nakręcony regularnie powtarza, że jego drużyna chce awansować do europejskich pucharów i to jest zadanie na ten sezon. W rzeczywistości zostało ono już wykonane, bowiem nikt nie pozbawi Rakowa miejsca na podium Ekstraklasy. Doskonale wiemy, że ekipę spod Jasnej Góry kusi zdobycie dubletu, ale pomimo decydującej fazy sezonu, nikt nie chce o tym głośno powiedzieć.



Z kolei Aleksandar Vuković w ostatnich dniach błysnął swoimi słowami o “antylegijnym spisku”. Według słów serbskiego trenera terminarz Legii został tak ułożony, by to właśnie Wojskowi mieli najtrudniej, bowiem już trzy dni po spotkaniu pucharowym będą musieli udać się do Poznania na starcie z Lechem. Nie da się ukryć, że wypowiedź 42-latka brzmi dość kabaretowo i wydaje się, że jest jedynie sposobem na ściągnięcie ewentualnej presji ze swojej drużyny.

Stadion Narodowy czeka

Od finału Pucharu Polski na Stadionie Narodowym dzieli nas niespełna miesiąc. Dla Rakowa byłaby to pierwsza wizyta na tym obiekcie. Przypomnijmy, że podopieczni Marka Papszuna zdobyli to trofeum przed rokiem, jednak wówczas ich decydujący mecz z Arką Gdynia rozgrywany był Lublinie. Z kolei Legia po raz ostatni pojawiła się na Narodowym w 2018 roku, kiedy sięgnęła po puchar również przy okazji starcia z Arkowcami.

Początek meczu Raków Częstochowa – Legia Warszawa zaplanowano na godzinę 18:00.