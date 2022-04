Raków w finale Pucharu Polski! Legia nie uratuje sezonu

Puchar Polski miał być ostatnią deską ratunku dla Legii Warszawa. Jak się okazuje, nie będzie! Raków Częstochowa wygrał drugi półfinał 1:0 i po raz drugi z rzędu zagra w meczu o to trofeum.

Legioniści do tego meczu przystąpili solidnie osłabieni. Brak Paweł Wszołka był odczuwalny, ale największym kłopotem paradoksalnie był brak Cezarego Miszty. To oznaczało, że Aleksandar Vuković musiał desygnować do gry Kacpra Skibickiego, który obok Macieja Rosołka pełnił rolę młodzieżowca. Po raz kolejny na ławce zasiadł m.in. Benjamin Verbić, który pojawił się w drugiej połowie na boisku.

Gospodarze takich kłopotów nie mieli. Zobaczyliśmy praktycznie najmocniejszą jedenastkę Marka Papszuna, w której były pojedyncze rotacje. Różnicę jakości na boisku było widać. Szybko częstochowianie strzelili gola na 1:0. Już w piątej minucie Mateusz Wdowiak dał prowadzenie gospodarzom. Jak się później okazało, to był jedyny gol tego popołudnia pod Jasną Górą.

To było już czwarte spotkanie tych ekip w sezonie 2021/2022. Bilans jest druzgocący dla warszawian. Legia wywalczyła jedynie remis w niedawnym meczu ligowym. Poza tym Raków wygrał Superpuchar po rzutach karnych w Warszawie, a także mecz ligowy przy Łazienkowskiej. Teraz dorzucił kolejny skalpl!

Raków – Legia 1:0 (1:0)

1:0 Wdowiak 5′

Raków broni tytułu zdobytego rok temu w Lublinie. Tym razem jednak częstochowianie pojadą na Stadion Narodowy. Na nim zmierzą się z Lechem Poznań, który wczoraj wyeliminował Olimpię Grudziądz. Decydujące spotkanie odbędzie się 2 maja. Oba zespoły walczą także o mistrzostwo Polski, co daje dodatkowy smaczek finałowej rywalizacji.