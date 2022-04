Arnaut Danjuma daje zwycięstwo Żółtej Łodzi Podwodnej nad Bayernem

Niesamowity wieczór przeżyli w środę kibice na Estadio de la Ceramica. Villarreal pokonał Bayern Monachium 1:0 i to Żółta Łódź Podwodna znajduje się bliżej awansu do półfinału Ligi Mistrzów!

Jedyna bramkowa akcja tego spotkania miała miejsce już w 8. minucie gry. Wówczas dwójkową akcję na prawej stronie przeprowadzili Giovani Lo Celso oraz Gerard Moreno, po czym ten pierwszy posłał piłkę w pole karne do Daniego Parejo. Środkowy pomocnik Villarrealu chciał oddać strzał w kierunku bramki Neuera, a tor lotu futbolówki przeciął będący blisko bramki Arnaut Danjuma. Futbolówka wylądowała w sieci i gospodarze objęli prowadzenie!

Kolejne minuty to napór miejscowych. Jeszcze przed zejściem do szatni piłka raz jeszcze zatrzepotała w siatce mistrzów Niemiec, kiedy tzw. “centro-strzałem” z lewej strony popisał się Francis Coquelin. Tym razem jednak, po kilkunastu sekundach, okazało się, że wcześniej Francuz znajdował się na spalonym i jego trafienie zostało odwołane.

Po zmianie stron w większości oglądaliśmy dosyć wyrównane widowisko, ale Bayern nie stworzył sobie żadnego dogodnej sytuacji, by móc myśleć o remisie. Znacznie bliżej było tego, by kolejne trafienie gościom zaaplikowali podopieczni Unai’a Emery’ego, lecz swoje okazję marnowali chociażby Gerard Moreno czy Etienne Capoue.

Villarreal wygrał pierwsze spotkanie 1:0 i na chwilę obecną jest bliżej awansu do półfinału Champions League. Pomimo dość słabego meczu, nie można jednak odbierać szans Bayernowi, który z pewnością jest w stanie pozbierać się do rewanżowego starcia, które czeka nas już we wtorek.

Villarreal – Bayern Monachium 1:0 (1:0)

Gol: Danjuma 8′