Benzema show w Londynie! Real blisko półfinału

W Paryżu fatalnie, El Clasico miało obnażyć słabości Realu Madryt. Wrócił na dobre Karim Benzema i znowu Królewscy zrobili swoje! Hiszpanie ograli Chelsea 3:1 na Stamford Bridge i mają autostradę w kierunku półfinału Ligi Mistrzów.

Pierwsza połowa zdecydowanie należała do Realu. Już w 10. minucie powinno być 1:0. Wtedy jednak Vinicius Junior trafił w poprzeczkę. Jedenaście minut później goście już prowadzili. Brazylijczyk wrzucił piłkę z lewej strony, a Karim Benzema popisał się mocną i precyzyjną główką, pokonując Edouarda Mendy’ego. Trzy minuty później znowu Benzema był górą w tym pojedynku. Siły tym razem nie było zbyt wiele, ale precyzja jeszcze lepsza niż przy pierwszym trafieniu. Real mógł jeszcze dobić rywala. Ale Benzema nie skompletował przed przerwą hat-tricka, a i Dani Carvajal nie wykorzystał dobrej sytuacji. Chelsea strzeliła więc gola kontaktowego. Tym razem główkował Kai Havertz wykorzystując dośrodkowanie Jorginho.

Karim Benzema razy dwa! Real prowadzi z Chelsea w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po dwóch pięknych trafieniach Francuza ⚽ #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/lYePtegYhm — Polsat Sport (@polsatsport) April 6, 2022

Na drugą połowę The Blues wyszli z dwoma zmianami. Ziyech i Kovacić zmienili Christensena i Kante. Zanim weszli w mecz, już było 1:3. Zbyt krótkie podanie Mendy’ego do Rudigera, przechwyt najlepszego na placu zawodnika i Karim Benzema miał już hat-tricka. Tym samym Francuz zbliżył się na jednego gola do Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców rozgrywek i po raz kolejny udowodnił, że bez niego po prostu Real Madryt nie istnieje!

Real nie forsował tempa, więc do ataku przystąpili gospodarze. Ci mieli okazje na to, by zmniejszyć rozmiary porażki, a nawet zremisować. Dobrych lub znakomitych okazji nie wykorzystali Romelu Lukaku czy Hakim Ziyech. Wydaje się, że te grzechy niemalże zamykają drogę londyńczykom do 1/2 finału. Dwa gole straty po 90 minutach to ogromny kłopot. Tym bardziej wobec rewanżu w Madrycie.

Chelsea – Real 1:3 (1:2)

0:1 Benzema 21′

0:2 Benzema 24′

1:2 Havertz 40′

1:3 Benzema 46′

Rewanż w najbliższy wtorek, 12 kwietnia, o godzinie 21:00 na Santiago Bernabeu. Chelsea potrzebuje wygranej przynajmniej dwoma golami. Wtedy doprowadzą do dogrywki. Każde mniejsze zwycięstwo, remis lub wynik na korzyść Realu, da madrytczykom przepustkę do półfinału.