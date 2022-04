Mecze mundialu będą trwały 100 minut? FIFA zabiera głos

Światowe media obiegła wczoraj informacja jakoby mecze zbliżających się katarskich mistrzostw świata miały trwać 100 minut zamiast tradycyjnych 90. Głos w sprawie tych pogłosek postanowiła zabrać FIFA, która wystosowała oficjalny komunikat.

– W związku z pojawiającymi się doniesieniami i plotkami, FIFA chciałaby wyjaśnić, że nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w przepisach dotyczących długości meczów piłkarskich podczas Mistrzostw Świata FIFA w Katarze 2022 ani w żadnych innych rozgrywkach – ucina spekulacje Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej.

FIFA Statement

Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition.

— FIFA Media (@fifamedia) April 6, 2022