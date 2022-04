Do Kataru przez Ligę Narodów? Nietypowy pomysł FIFA

Wciąż nie znamy jeszcze kompletu europejskich reprezentacji, które wystąpią na mistrzostwach świata w Katarze. Do rozegrania wciąż pozostała jeszcze jedna ścieżka barażowa, w której znajduje się kadra Ukrainy. Nadal nie znamy jednak terminu spotkania pomiędzy Ukrainą i Szkocją. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej przedstawiła w tej kwestii dość niespodziewaną propozycję.

Ze względu na brak wolnych terminów, w których można byłoby rozegrać półfinałowe spotkanie baraży pomiędzy Ukrainą i Szkocją FIFA proponuje, by o awansie do finału baraży zadecydować miał mecz Ligi Narodów. Szczęśliwie złożyło się bowiem, że obie reprezentacje znalazły się w jednej grupie rozgrywek.

Mecz Ligi Narodów zdecyduje o awansie?

Spotkanie dywizji B pomiędzy Ukrainą i Szkocją zaplanowano na 7 czerwca. FIFA ma plan, by starcie to było meczem o podwójną stawkę. Oprócz kolejności w tabeli grupy Ligi Narodów spotkanie miałoby decydować o awansie do finału baraży. Kwestia meczu Ukraina – Szkocja dyskutowana jest od tygodni i o pomyśle poinformowane zostały już obie federacje. Na ten moment nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnego stanowiska FIFA. Na zwycięzcę meczu półfinałowego czeka już Walia, która w swoim barażu pokonała reprezentację Austrii.