Szymon Marciniak sędzią meczu OM – PAOK

Po rozgrywkach Ligi Mistrzów do gry przystąpią drużyny Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. W spotkaniu tych drugich rozgrywek dojdzie do starcia Olympique Marsylii z PAOK-iem Saloniki. Arbitrem tej konfrontacji będzie Szymon Marciniak.

Dla Szymona Marciniaka będzie to pierwszy mecz na poziomie Ligi Konferencji Europy. Do tej pory polski arbiter z reguły był wyznaczany do spotkań Champions League. W tym sezonie sędziował ich aż sześć.

Być może po raz kolejny dojdzie do sytuacji, w której Marciniak będzie rozjemcą meczu z udziałem innego Polaka. Przypomnijmy, że w zespole OM występuje Arkadiusz Milik, jednak nie wiadomo czy napastnik będzie w stanie wziąć udział w tej potyczce. Snajper doznał urazu podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji i zabrakło go podczas ligowego starcia Marsylii z Saint Etienne.

Asystentami Marciniaka będą Paweł Sokolnicki oraz Tomasz Listkiewicz, a za rolę arbitra technicznego odpowiadać ma Paweł Raczkowski. Dodajmy, że w rozgrywkach Ligi Konferencji mecze odbywają się bez udziału systemu VAR.