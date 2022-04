Ćwierćfinalista Ligi Mistrzów będzie miał nowego trenera

Jak informuje świetnie poinformowany Christian Falk jeden z ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów po sezonie będzie mieć nowego trenera. Roger Schmidt lada moment odchodzi z PSV, a nowy sezon rozpocznie w Lizbonie. Niemiec obejmie Benfikę.

O tym ruchu mówiło się już od kilkunastu dni. Jasnym było, że niemiecki trener dokończy sezon w mieście Philipsa i będzie szukał nowej pracy. Tym bardziej w momencie, gdy PSV ogłosiło trenera na nowy sezon. Ruud van Nisterlooy przejmie wicelidera Eredivisie, który nadal walczy o mistrzostwo i jest w 1/4 finału Ligi Konferencji Europy.

TRUE✅ Roger Schmidt to @SLBenfica is a done deal @BILD_Sport — Christian Falk (@cfbayern) April 7, 2022

Roger Schmidt zatem nie wróci – póki co – do Bundesligi. Mimo że spekulowano na jego temat w kontekście Borussii Dortmund. W nowym sezonie ma objąć Benfikę Lizbona, czyli obecnego ćwierćfinalistę Ligi Mistrzów. Orły w ten sposób Niemiec zastąpi na stanowisku Nelsona Verissimo. Ten ostatni do końca 2021 roku prowadził rezerwy lizbońskiego klubu. Wtedy jednak przejął zespół po Jorge Jesusie. Wiadomym jednak było, że to opcja na pół roku, do czasu znalezienia nowego trenera.

Wiele się mówi o tym, że 55-latek będzie pasować swoim stylem gry do nowego pracodawcy. Wzoruje się na Ralfie Rangnicku oraz Juergenie Kloppie. W tym momencie kończy drugi sezon w barwach PSV Eindhoven. Na szerokie wody wypłynął w barwach Paderbornu, z którego trafił do Red Bulla Salzburg. Po udanej przygodzie z austriackim klubem, wrócił do Niemiec. Tam jednak nie do końca udany okres w barwach Bayeru Leverkusen, skąd ruszył w świat. Przed Eindhoven był bowiem w… Chinach. Aż dwa lata spędził w stołecznym BJ Guoan.