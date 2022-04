Legia zamierza wykupić Maika Nawrockiego z Werderu

Maik Nawrocki jest piłkarzem, który w tym sezonie silnie elektryzuje fanów Legii Warszawa. Z jednej strony obrońca ma na swoim koncie kilka słabszych występów, a z drugiej, kibice “Wojskowych” wiążą z nim spore nadzieje na przyszłość. 21-latek przebywa w warszawskim klubie na zasadzie wypożyczenia, jednak wszystko wskazuje, że Legia zdecyduje się na wykup piłkarza.

Według informacji podanych przez dziennikarza Interii Sebastiana Staszewskiego Legia Warszawa prawie na pewno zdecyduje się na wykup Maika Nawrockiego z Werderu Brema. Nie musi to jednak oznaczać, że obrońca pozostanie w Warszawie na przyszły sezon. Piłkarz miałby od razu zostać sprzedany do mocniejszego klubu, a Legia może na tym ruchu sporo zarobić.

🆕@LegiaWarszawa niemal na pewno wykupi Maika Nawrockiego z Werderu Brema. Czas na to ma do końca maja. Jest jednak spora szansa na to, że piłkarz jeszcze latem trafi do innego, silniejszego klubu, a Legia na nim zarobi. Wstępne zainteresowanie podobno już jest. @SportINTERIA

