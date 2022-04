Marcin Prasoł nowym trenerem Górnika Łęczna

Trzy dni kibice zielono-czarnych zastanawiali się nad nazwiskiem nowego trenera. Wczoraj wieczorem Górnik Łęczna ogłosił szkoleniowca, który powalczy w końcówce o utrzymanie. Będzie nim Marcin Prasoł, czyli dotychczasowy asystent trenera Jana Urbana w Górniku Zabrze.

Marcin Prasoł po raz trzeci będzie pracować jako pierwszy trener w seniorskiej piłce. Wcześniej prowadził drugoligowe zespoły ROW-u Rybnik i Pogoni Siedlce. Od 2019 roku wrócił do Zabrza. Najpierw w roli trenera rezerw, a później awansował do pierwszego zespołu, gdzie latem został asystentem Jana Urbana. Teraz dostaje po raz pierwszy szansę samodzielnej pracy na najwyższym poziomie.

Z Górnikiem Łęczna podpisał kontrakt do końca przyszłego sezonu, z opcją przedłużenia. To oznacza, że po ewentualnym spadku klub chciałby nadal kontynuować współpracę z nowym szkoleniowcem. Warto dodać, że Marcin Prasoł ma w swoim CV także pracę z Adamem Nawałką. Najpierw w Zabrzu, a później w reprezentacji Polski.

W poniedziałek Kamil Kiereś zrezygnował z posady trenera ostatniego zespołu Ekstraklasy. Stało się to tuż po porażce 0:4 z Pogonią Szczecin. Górnik Łęczna przegrał tym samym czwarty ligowy mecz z rzędu i osiadł na końcu tabeli. Dodajmy, że beniaminek ma 4 punkty straty do bezpiecznej strefy, którą otwiera Zagłębie Lubin. Przed Górnikiem także niełatwy terminarz, bowiem lada moment czekają ich wyjazdy do Częstochowy czy Poznania…

Fot. Górnik Łęczna