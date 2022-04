Barcelona tylko zremisowała we Frankfurcie. “Mecz na Camp Nou będzie wyglądał inaczej”

Barcelona tylko zremisowała z Eintrachtem Frankfurt 1:1 w wyjazdowym spotkaniu 1/4 finału Ligi Europy. Po meczu głos zabrał szkoleniowiec Barcelony, Xavi, który jest przekonany, że rewanż na Camp Nou będzie wyglądać zdecydowanie inaczej.

– Nie wyglądaliśmy dobrze grając piłką. Mieliśmy trochę kłopoty z grą kombinacyjną, a piłkarze Frankfurtu byli bardzo silni oraz agresywni. Wracamy do Barcelony z bardzo dobrym wynikiem biorąc pod uwagę to jak zaprezentowaliśmy się na boisku. Jestem przekonany, że potyczka na Camp Nou będzie wyglądać inaczej – ocenił opiekun Blaugrany.

Xavi zapytany o grę przeciwnika docenił dyspozycję niemieckiego zespołu. Trener Barcy przyznał także, ze atmosfera Deutsche Bank Park była znakomita.

– Analizowaliśmy ich grę i nie zaskoczyli nas, ale wykonywali swoją pracę bardzo dobrze. Za każdym razem ich środkowy obrońca wychodził wyżej i to przynosiło im owoce. Zagrali idealnie w defensywie. Jeśli chodzi o atmosferę na stadionie to była ona niezwykła. Nie byliśmy jeszcze na tym obiekcie, ale czuliśmy się wspaniale. Podczas spotkania z Galatasaray w Turcji też było gorąco, ale tutaj prezentowało się to jeszcze bardziej imponująco

Rewanżowy mecz na Camp Nou zaplanowano na 14 kwietnia o godzinie 21:00.