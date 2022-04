Manchester City – Liverpool ze specjalną ofertą od bukmachera. Kurs 100 na zwycięzcę!

Z pewnością spotkanie Manchesteru City z Liverpoolem może poniekąd zdecydować o tym, kto w maju podniesie puchar za zwycięstwo w Premier League. Z okazji tego meczu bukmacher Superbet przygotował specjalną promocję.

Do zgarnięcia jest ponad 200 zł za postawione 2 zł. Co należy zrobić, aby dołączyć do promocji?

Rejestracja dokonana z TEGO linka. Wpłata 50 zł na konto główne. Zagranie za 2 zł z konta głównego na Manchester City lub Liverpool ze standardowej oferty bukmachera. Przykładowo na zwycięstwo Manchesteru City.

Stawka klienta = 2 PLN – 0.24 PLN (12% podatku) = 1.76 PLN

Kurs na zwycięstwo Manchesteru City = 2.12

Bonus = 200 PLN

Kwota wygranej za kupon = 1.76 PLN * 2.12 = 3.73 PLN

Łączna wygrana = 203.73 PLN

Pełen regulamin promocji dostępny TUTAJ.