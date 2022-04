Lechia Gdańsk – Bruk-Bet 🇵🇱 Typy, kursy (9.04.2022)

Walka o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasy rozgorza艂a na dobre. Jednym z g艂贸wnych kandydat贸w do spadku pozostaje Bruk-Bet, jednak niecieczanie stan膮 w sobot臋 przed szans膮 poprawienia swojej sytuacji w tabeli. Zadanie to nie b臋dzie jednak 艂atwe, bowiem czeka ich wyjazdowe starcie z Lechi膮 Gda艅sk.聽

Lechia Gda艅sk – Bruk-Bet zapowied藕 (sobota, 20:00)

Lechia Gda艅sk plasuje si臋 aktualnie na czwartym miejscu w lidze. Wszystko wskazuje, 偶e walka o miejsce tu偶 za podium b臋dzie w tym sezonie r贸wnie zaci臋ta co walka o mistrzostwo czy utrzymanie. Zaj臋cie czwartego miejsca skutkowa膰 b臋dzie bowiem zakwalifikowaniem si臋 do eliminacji europejskich puchar贸w. Czy Lechi臋 sta膰 na obron臋 swojej pozycji? Ostatnie mecze na to nie wskazuj膮, bowiem gda艅szczanie wygrali zaledwie jedno ze swoich pi臋ciu ostatnich spotka艅.

Ekipie Bruk-Betu przy艣wiecaj膮 obecnie zgo艂a inne cele ni偶 te, na kt贸re spogl膮daj膮 w Gda艅sku. Niecieczanie chcieliby bowiem za wszelk膮 cen臋 utrzyma膰 si臋 w najwy偶szej klasie rozgrywkowej, jednak wszystko wskazuje na to, 偶e mo偶e si臋 to okaza膰 zadaniem niezwykle trudnym. Na ten moment do bezpiecznej strefy trac膮 ju偶 bowiem a偶 sze艣膰 punkt贸w, a w meczu z Lechi膮 Gda艅sk dopisanie do swojego konta jakichkolwiek punkt贸w mo偶e by膰 kwesti膮 do艣膰 problematyczn膮.

Lechia Gda艅sk – Bruk-Bet nasze typy

Wydaje si臋, 偶e gospodarze powinni poradzi膰 sobie z Termalik膮 i zgarn膮膰 w tym spotkaniu pe艂n膮 pul臋.

Nasze typy Lechia Gda艅sk 1.75 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.80 Zagraj

Lechia Gda艅sk – Bruk-Bet kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Lechii, kurs: 1.75

remis, kurs: 3.90

wygrana Termaliki, kurs: 4.70

Lechia Gda艅sk – Bruk-Bet fakty meczowe

Lechia wygra艂a tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Termalica przegra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Lechii

Lechia Gda艅sk – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Legia Warszawa – Lechia Gda艅sk 2:1

Lechia Gda艅sk – G贸rnik 艁臋czna 2:0

Piast Gliwice – Lechia Gda艅sk 1:0

Lechia Gda艅sk – Wis艂a Krak贸w 1:1

Radomiak – Lechia Gda艅sk 2:0

Bruk-Bet – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bruk-Bet – Radomiak 1:1

Stal Mielec – Bruk-Bet 1:4

G贸rnik Zabrze – Bruk-Bet 1:1

Legia Warszawa – Bruk-Bet 4:1

Bruk-Bet – Zag艂臋bie Lubin 0:2

