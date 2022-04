Szymon Marciniak poprowadzi hit Ligi Mistrzów

Dobra forma polskiego sędziego w europejskich pucharach zbiera żniwa. Szymon Marciniak w najbliższy wtorek poprowadzi hit Ligi Mistrzów. Arbiter z Płocka będzie głównym rozjemcą meczu Realu Madryt z Chelsea.

To będzie ósmy mecz europejskich pucharów dla naszego najlepszego sędziego. Szymon Marciniak po raz kolejny dostaje ogromne wyróżnienie, pod kątem doboru spotkań. W 1/8 finału prowadził mecz Inter – Liverpool, a w rewanżach Juventus – Villarreal. W minionym tygodniu UEFA przydzieliła go do spotkania Marsylii – PAOK w ramach Ligi Konferencji. Teraz czas na powrót do najlepszej ligi świata.

Warto dodać, że Polak już prowadził w tym sezonie mecz z udziałem Realu Madryt. Mowa o wyjazdowej potyczce Królewskich z Sheriffem Tiraspol. Wówczas Hiszpanie wygrali 3:0 w Mołdawii, a Polak pokazał żółtą kartkę Ferlandowi Mendy’emu. Teraz jednak skala trudności będzie kompletnie inna. Mowa bowiem o spotkaniu 1/4 finału, w którym stawką będzie półfinał Ligi Mistrzów.

Przypomnijmy, że w pierwszym meczu Real wygrał na Stamford Bridge 3:1 po hat-tricku Karima Benzemy. Pomiędzy golami Francuza, dla gospodarzy trafił wówczas Kai Havertz. Początek rewanżu na Santiago Bernabeu, we wtorek o godzinie 21:00.